Ma che belle sono le storie d'amore così? Certo, la fama, il successo, i milioni di dollari aiutano, ma non è esattamente scontato. Anzi, una vita di questo tipo potrebbe farti pensare a tutto meno che al romanticismo e al coronamento di un sogno d'amore. Ma il noto cantante inglese Ed Sheeran è un ragazzo diverso, si sa. Si è fidanzato ufficialmente con Cherry, lo ha annunciato lui stesso sul suo profilo Instagram. Il cantante ha fatto sapere di aver trovato una fidanzata prima della fine dell'anno, ha poi aggiunto che sono davvero molto felici e innamorati. Con ironia ha fatto sapere che anche i loro gatti sono felici che si siano fidanzati. La data delle nozze non è stata ancora resa nota sui social, ma i due dovrebbero sposarsi entro il 2018. Prima dell'annuncio Ed Sheeran non aveva ancora svelato la sua relazione. Il cantautore è molto apprezzato nel mondo della musica internazionale, ma negli ultimi anni anche in quella italiana. Nel 2015 ha partecipato al Festival di Sanremo.

Ed Sheeran e Cherry sono amici da molti anni, si sono conosciuti al college, esattamente dove nascono gli maori più belli, a quella latitudine del cuore e dell'età. Già all'epoca c'era un certo feeling tra loro, ma subito dopo il college si allontanarono. Lei si è recata in America per continuare gli studi alla Duke University, lui invece si è dedicato alla musica diventando famoso (molto famoso!).

Dopo essersi risentiti Cherry ha deciso di tornare in Gran Bretagna e tra i due è nata una bellissima storia d'amore. Il cantante non ama molto il mondo social ed è per questo che negli ultimi mesi ha fatto sapere di aver rinunciato allo smartphone, ha chiuso il suo account Twitter ed è felice di utilizzare il suo vecchio Nokia 3210. Che dire: beata chi se lo prende!

