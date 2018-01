La loro relazione ha da subito creato scalpore, come se a tutti sembrasse un po' improbabile. Eppure, zitti zitti, hanno continuato ad andare avanti senza (fin qui) nessuna incertezza. Luca e Ivana sono ufficialmente una coppia dopo la fine del Grande Fratello Vip. Ma non tutti credono alla buona fede dei ragazzi. C’è chi infatti sussurra che Onestini e la Mrazova abbiano iniziato questa relazione solo ed esclusivamente per un tornaconto mediatico e per cavalcare l'onda della loro apparizione nel reality. Tutto di guadagnato da una lovestory così. Fanno bene a pensare male gli altri o c'è del vero in questa supposizione? Anche la recente intervista a Verissimo ha diviso in due il pubblico: da un lato c’è chi ha gioito nel vederli finalmente insieme come fidanzati e chi invece li ha accusati di falsità. (Continua a leggere dopo la foto)

A zittire le malelingue ci ha pensato però Raffaello Tonon, grande amico dell’ex tronista e della modella, che ospite del salotto di Silvia Toffanin ha ribadito quanto sia sincero e vero questo rapporto. “È stato un amore nato piano piano. Sono riusciti ad essere più forti dell’attrazione immediata, visto che lei era fidanzata. Hanno saputo poi salvaguardare un sentimento vero, buono e sincero senza badare troppo alla lucina rossa”, ha spiegato Tonon che ha dunque puntualizzato che la storia tra Luca e Ivana è più che mai reale e vera. (Continua a leggere dopo le foto)

Nessuna finzione, nessun accordo lontano dalle telecamere, Onestini e la nuova fidanzata si amano sul serio! E il rapporto è già diventato ufficiale a tutti gli effetti: entrambi hanno conosciuto le rispettive famiglie, che sono entusiaste di questa liason. “Quando ho visto mio padre, che di solito è un ghiacciolo, salutarla con un abbraccio come se stesse salutando me, mi sono emozionato”, ha raccontato Luca Onestini al settimanale Chi.

Ti potrebbe interessare anche: “Per me il sesso…”. Da quando ha partecipato al Gf Vip (ma in realtà già da prima), in tantissimi si sono chiesti se Raffaello Tonon fosse gay o meno. L’inviato di Domenica Live ha deciso di uscire allo scoperto: per la prima volta rompe il silenzio e dice tutto sulla sua sessualità