"Un venticello pettegolo dice che il bel Giorgio, tanto corteggiato, amato e desiderato da Gemma Galgani, si sia incontrato di nascosto con Tina Cipollari". Eccola 'la bomba' lanciata dal settimanale Spy, che avrebbe beccato il Gabbiano e l'opinionista storica di Uomini e Donne, fresca di separazione dal marito Kikò Nalli, in un ristorante di Viterbo quindi alle terme per una giornata di relax. Viterbo, lo sanno bene i fan del programma di Maria De Filippi, è la città d'origine della Vamp. La voce, che non deve certo aver fatto piacere a Gemma, intenzionata a non mollare la presa con lui, è rimbalzata in ogni dove e, a dirla tutta, era già uscita in puntata. Sulle prime l’opinionista l'aveva presa bene.Aveva scherzato sul fatto di non aver mai nascosto la sua sintonia con Manetti, ma la Galgani aveva rincarato la dose parlando di questa storia che, a suo dire, dura da almeno un anno. Vista l'insistenza, Tina si era fatta seria. L’opinionista aveva detto che nessuno dovrebbe dare retta a una simile follia. Gianni Sperti, infine, si era detto convinto che la Galgani stesse solo cercando un colpevole su cui scaricare la colpa per il suo fallimento. (Continua dopo la foto)

Grazie a Spy, però, il rumor adesso ha preso un'altra piega e tanti si chiedono cosa stia succedendo tra Tina Cipollari e Giorgio Manetti. Sarà sicuro che si incontrano di nascosto a Viterbo, la città di Tina? Vero è che, come anticipato, la Vamp di Uomini e Donne è tornata single da qualche mese. Dopo tanti anni d'amore e tre figli, è giunto al capolinea il suo matrimonio con l'hairstylist Chicco Nalli, ma i due, come confermato da entrambi, continuano a vivere sotto lo stesso tetto per il bene dei loro ragazzi. Uscita la bomba su questo presunto flirt tra i due protagonisti del trono over, il Gabbiano ha sciolto le riserve. Giorgio è stato contattato dal settimanale DiPiù su questo gossip che ha già infiammato i fan (e figuriamoci Gemma) e ha smentito categoricamente di avere una relazione clandestina con Tina. (Continua dopo le foto)





"Fra Tina e me non c'è una relazione: mancano le basi - ha assicurato Manetti - Non sarebbe il momento adatto: Tina si sta lasciando alle spalle un matrimonio da cui ha avuto tre splendidi figli. Credo proprio che Tina, in un frangente così delicato, abbia altro per la testa. Ma spero di restare in contatto con lei anche dopo la mia esperienza a Uomini e Donne perché lei è una donna straordinaria. Forse non tutti lo immaginano, sentendo i giudizi pepati che dà in tv, ma Tina è la persona più buona e sensibile che esista: ha un cuore d’oro". Ecco. Queste ultime parole, dolci e amorevoli, questi complimenti rivolti all'opinionista, a più di qualcuno sono sembrati un po' troppo zuccherosi. Anche se Giorgio nega questa storia, si dice, mette comunque Tina su un piedistallo e questo atteggiamento potrebbe riservare sorprese in futuro. Ma per ora il Gabbiano è single. E, lo conferma anche su DiPiù, non è affatto intenzionato a tornare con Gemma.

Gemma e Giorgio, succede all'improvviso: il gesto del Gabbiano che spiazza. Sono mesi che al trono over di Uomini e Donne va in scena il tira e molla tra balli, baci rubati e cene a due. Ma questo no, la Galgani non se l'aspettava per niente