È il gossip della settimana: "Loredana Lecciso ha lasciato Al Bano. E c'è lo zampino di Romina Power". Così il settimanale Oggi, il primo a dare lo scoop nell'ultimo numero in edicola della rivista. Secondo quanto anticipa il settimanale, a mettere la parola fine al loro amore sarebbe stata la stessa Lecciso dopo le immagini pubblicate da Romina di lei e Al Bano in giro per mercatini di Natale tra cuori e frasi d'amore. Oggi fa una ricostruzione dettagliata dei fatti, di quanto cioè sarebbe avvenuto prima di rompere, pare, definitivamente, dopo 18 anni d'amore (e due figli insieme). Il 12 dicembre scorso, scrive con tanto di particolari la rivista, da Amburgo (la città dove Al Bano e Romina Power si trovavano per un concerto) Romina posta foto di lei e l'ex marito in giro per mercatini di Natale. In quegli stessi giorni Loredana si trova tra Milano e Pavia, dove vive suo fratello, e decide di restarci. Poi, sempre stando alle spifferate di Oggi, Loredana e Al Bano hanno trascorso il Natale e il Capodanno da separati, quindi la rottura. Anche per la salvaguardia dei figli che la Lecciso ha avuto dal cantante, Jasmine e Bido, rispettivamente 16 e 15 anni. (Continua dopo la foto)

Questo, finora, è quello che si è saputo perché i diretti interessati non hanno ancora rotto il silenzio. Uscito il rumor, Barbara D'Urso ha approfondito l'argomento a Pomeriggio Cinque e tentato di dare una risposta alle domande più gettonate del momento, come "Ma è vero che Al Bano e Loredana si sono lasciati?" e "È vero che ci si è messa di mezzo Romina Power?". Ospite in studio Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo, il settimanale che qualche giorno fa ha diffuso 'le foto della discordia', quelle che avrebbero fatto arrabbiare la Lecciso. Immagini in cui Al Bano e Romina, allegri e sorridenti, si mostravano insieme durante la tournée con in mano un enorme cuore di biscotto con scritto Ti amo in tedesco. (Continua dopo le foto)

Quindi il retroscena svelato da Signoretti nel salotto di Carmelita. Secondo il direttore di Nuovo Loredana non avrebbe lasciato definitivamente Al Bano, ma avrebbe solo preso un momento di pausa. Stanca delle continue pressioni mediatiche e delle frecciatine lanciate sui social e nelle varie interviste dalla ex moglie del cantante, Loredana starebbe valutando cosa fare. Non è escluso inoltre, prosegue sempre Signoretti, un ritorno imminente a casa di lui, in Puglia. Attualmente, infatti, Loredana si sarebbe trasferita a casa del fratello ma, ribadisce il direttore della rivista ospite dell'ultima puntata di Pomeriggio Cinque, la decisione di separarsi da Al Bano non è definitiva.

"Pazzesca!". Il nuovo look di Loredana Lecciso. La compagna di Al Bano pubblica uno scatto sui social e i fan impazziscono: per lady Carrisi complimenti à gogo