Come aveva promesso, si è presentata con un abito bianco tempestato di cristalli. Abito con spacco generoso e decolleté oro. Una sposa bellissima quella di Carlo Cracco che, davanti al sindaco di Milano, non ha deluso le aspettative di un sì, uno dei primi del 2018, all'insegna del glamour. Che poi il meraviglioso vestito si sia strappato per un piccolo incidente avvenuto nei pochi metri che separavano il parcheggio dalla sala adibita alla celebrazione dei matrimoni di Palazzo Reale è un altro discorso. 'Colpa' di un agente della sicurezza privata ingaggiata dallo chef 52enne che ha calpestato lo strascico di Rosa Fanti. Un imprevisto che, però, non ha però certo compromesso la cerimonia che, a detta del sindaco Giuseppe Sala che ha celebrato il rito, è stata "leggera e scherzosa". E anche sobria, senza fiori o riso, e con una decina di persone, tra cui pochi volti noti. Tra questi, la conduttrice Camila Raznovich e Lapo Elkann che ha fatto da testimone allo sposo. Ma lo sposo lo conosciamo tutti, anche grazie agli show televisivi di cui da qualche anno a questa parte è protagonista. È la sposa, che a detta di molti è 'la donna più invidiata d'Italia', che è più nell'ombra. (Continua dopo la foto)

Rosa Fanti, classe 1982, è originaria di Santarcangelo di Romagna ma milanese d'adozione e, nonostante sia la moglie di uno chef stellato, meglio mettere subito in chiaro che la signora Cracco di cucina e fornelli non vuole saperne. Si divide tra lavoro e viaggi e gestisce alla perfezione il team Cracco. Rosa e Carlo si sono incontrati a un evento nel 2008 e galeotto fu lo scambio di numeri. Dopo due giorni lo chef si è presentato nello studio di Rosa e lì è iniziata la loro favola. Hanno 17 anni di differenza, stanno insieme da 10 e hanno due figli, Pietro e Cesare, rispettivamente 5 anni e mezzo e 3 e mezzo. Alle nozze, che gli sposi avrebbero voluto più riservate e a cui è seguita una grande festa da Carlo e Camilla in Segheria, ovviamente c'erano anche Sveva, 15, e Irene, 11, nate dal primo matrimonio dello chef. (Continua dopo le foto)

Molti erano convinti che Rosa fosse già la moglie di Carlo ma in effetti, anche a sbirciare tutte le foto che li ritraggono insieme di fedi non c'è nemmeno l'ombra. Per questo motivo quando sull'albo pretorio del Comune di Milano sono apparse le pubblicazioni, ufficializzate lo scorso 21 dicembre, è stata una sorpresa scoprire che in realtà non erano già sposati. Lui, anche se quest'anno ha perso una stella Michelin e lasciato Masterchef, rimane uno degli chef più amati e conosciuti d'Italia. Ed è chiaro: in cucina, a casa, ci pensa lui. Prima di conoscersi, riporta MarieClaire, Rosa, che è una cuoca tutt’altro che navigata, in frigorifero teneva soltanto una confezione di piadine precotte e una mozzarella. Ma Cracco ha subito messo le cose in chiaro: "Facciamo che da domani la spesa la faccio io…".

