Abito bianco, come promesso, tempestato di cristalli, con spacco generoso e décolleté oro. La sposa era bellissima. A Milano il 'sì' di Carlo Cracco e Rosa Fanti davanti al sindaco Sala non ha deluso le aspettative per il si più glamour di questo inizio 2018. Lapo Elkann ha fatto da testimone al noto chef stellato, invece il testimone della sposa è stato il fratello di lei. La cerimonia è stata molto intima, tra gli invitati solo i familiari e gli amici più stretti della coppia. Gli sposi sono arrivati in macchina, lui con un vestito scuro e papillon, lei in abito bianco con paillettes e scarpe color oro. Dopo la cerimonia il sindaco ha fatto sapere che il rito civile è stato scherzoso e leggero. Rosa e Carlo stanno insieme da circa 10 anni e hanno due figli: Pietro e Cesare, di quattro e due anni. Ma sebbene tutto fosse perfetto, un piccolo incidente ha turbato la bellezza di questa giornata. Davanti a due ali di folla assiepata davanti palazzo Reale a Milano, la sposa è scesa dalla macchina, non si è accorta però che un agente della sicurezza le stava calpestando lo strascico. (continua dopo la foto)

A quel punto, sentendosi un po' impacciata nel movimento la Fanti ha tirato un po' e l'abito ha ceduto accentuando notevolmente lo spacco che fortunatamente non pare essersi strappato. Donna tutta d'un pezzo, la sposa non si è scomposta un attimo e ha proseguito con decisione senza batter ciglio. L’annuncio delle nozze di Carlo Cracco e Rosa era stato reso noto lo scorso dicembre. Poche settimane fa la compagna di Cracco ha postato alcune foto dei preparativi del matrimonio su Instagram, ironizzando sul fatto che per una volta il compagno fosse seduto a tavola e non in cucina. Ad ogni modo il matrimonio non è l’unico evento importante del 2018 per il noto chef, ci sarà l’apertura del nuovo ristorante in Galleria Vittorio Emanuele oltre al progetto di Garage Italia insieme all’amico Lapo Elkann.





Rosa vive a Milano da molti anni, ma è originaria di Santarcangelo di Romagna. Lavora insieme a Carlo Cracco ma non in cucina, lei stessa si prende spesso in giro dicendo di non essere in grado di cucinare. È laureata in Scienze della Comunicazione, si occupa infatti della comunicazione e di tutti gli eventi del marito. La storia di Rosa e Carlo è una storia come tante. I due si incontrano a una festa, si osservano e si girano intorno. Poi si scambiano i numeri e si scrivono. Passano due giorni e Cracco, sì quel Cracco, si presenta alla sua porta, e da lì in avanti non ce ne sarà più per nessuno.

