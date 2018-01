Da qualche giorno il re e la regina di Roma sono in vacanza. Ilary Blasi e Franscesco Totti incarnano il sogno televisivo di sempre: velina e calciatore, sposati e con una famiglia stupenda. Insomma, non c'è da stupirsi che gli occhi siano spesso puntati su di loro. Inoltre le loro carriere sono bilanciatissime. Prima lui come campione assoluto della Roma ha vissuto la sua stagione di successo planetario, ora che è diventato dirigente della sua squadra del cuore tocca a lei. In questo momento infatti la conduttrice è lanciatissima e la sua ascesa è sempre più al top. Dopo le 'fatiche' della stagione televisiva invernale i due hanno lasciato il paese, senza gli amati pargoli, per andare in vacanza. Prima tappa negli Emirati Arabi Uniti per poi di raggiungere le Maldive per qualche giorno di relax nella pausa del campionato italiano e degli impegni lavorativi della presentatrice. L’ex capitano della Roma e la conduttrice de Le Iene hanno visitato il Ferrari World Abu Dhabi, come testimoniano alcune foto postate su Instagram. Il dirigente giallorosso resterà fuori Roma fino a domenica, quando prenderà un nuovo aereo per tornare nella Capitale e poi andare al lavoro a Trigoria. (continua dopo la foto)

Ilary e Francesco hanno anche assistito allo spettacolo del Cirque du Soleil e posato con i fan, prima di ripartire in direzione Maldive, dove alloggeranno al Constance Halaveli Resort. Ovviamente le loro immagini sulle meravigliose spiagge stanno facendo veramente invidia a tutti. Bellissimi e statuari i due si stanno prendendo un relax che molti vorrebbero condividere. Ma la Blasi non rinuncia a tenersi in forma e tra un bagno di sole uno di mare ne approfitta per fare yoga. In particolare a colpire l'attenzione è stato quando ha si è fatta immortalare mentre fa la posizione Sirsasana: ovvero la verticale appoggiata sulla testa. Il risultato è assolutamente spettacolare.





Questa posizione è molto difficile e presuppone una pratica della disciplina e una preparazione non indifferenti. È evidente 8e i risultati sono sotto gli occhi di tutti) che la Blasi ha una gran cura del suo corpo che è tonico e atletico, come quello del marito del resto. E così, la conduttrice in vacanza con il marito, Francesco Totti, sull’atollo dell’oceano indiano ha deciso di regalare ai fan alcuni scatti che la ritraggono in formissima sulla sabbia bianca. Chissà se anche Totti ama esibirsi in tali posizioni, non sarebbe male vederlo praticare yoga.

