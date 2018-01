È sicuramente uno dei personaggi più amati dello spettacolo, Ambra Angiloini è talento, grinta, bellezza e carattere. Di lei si parla sempre moltissimo e soprattutto da quando ha iniziato la relazione con l’allenatore della Juventus Masimiliano Allegri il gossip impazza. Dall'estate del 2017 i due hanno deciso di uscire allo scoperto e da quel momento si sono fatti moltissimi pettegolezzi. L'ultimo fresco fresco riguarda una presunta gravidanza dell'attrice romana. Infatti in alcuni scatti recenti la Angiolini è apparsa con un pancino che ha fatto subito pensare che potesse essere incinta del mister della Juve. Niente di più lontano dalla verità, la coppia ha subito smentito una possibile gravidanza. Ambra, che di figli ne ha due, Jolanda e Leonardo, nati dall’amore con Renga, non sembra (almeno per il momento) intenzionata ad allargare la famiglia. Dopo le smentite, tutti si sono chiesti come mai, allora, l'ex di Francesco Renga fosse stranamente fuori forma. Qualche dolcetto di troppo a Natale? Niente di tutto ciò. Il motivo è ben altro e purtroppo di mezzo c'è un problema di salute. (continua dopo la foto)

Come rivela Spy, l’ex giurata di Amici è stata costretta nelle ultime settimane a fare una cura di cortisone per risolvere un problema di salute. In questo periodo Ambra sta portando in giro per l'Italia lo spettacolo teatrale La guerra dei Roses e purtroppo ha preso una brutta infiammazione all'occhio. Un inconveniente per l’Angiolini che, sotto consiglio medico, ha risolto usando il popolare ormone che, come si sa, porta a gonfiare il fisico. A causa del cortisone, il fisico di Ambra si è leggermente appesantito. Faccia, gambe e pancia: tanto è bastato per gridare all’arrivo della cicogna. In realtà dopo pochi giorni, appena la cura è stata terminata, l’Angiolini si è sgonfiata ed è tornata al suo peso forma.





Il gossip su un presunta gravidanza ha però fatto soffrire l’attrice: secondo il giornale di Mondadori Ambra si è preoccupata per i suoi figli Jolanda e Leonardo, ormai adolescenti, e di come avrebbero potuto reagire davanti ad una notizia del genere, comunicata dai giornali. Per fortuna tutto è andato per il meglio e il pettegolezzo si è subito sgonfiato, così come la pancia di Ambra. pettegolezzi a parte, procede a meraviglia la storia d’amore tra Ambra Angiolini e Allegri. Insieme dalla scorsa estate, i due trascorrono tutto il tempo libero insieme. Si dividono tra Torino, Brescia e Roma e il loro sentimento cresce sempre più.

