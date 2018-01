Silvia Toffanin e il suo Verissimo sono una garanzia. Il programma rosa del sabato pomeriggio di Canale 5 è sempre un successo, ultimamente ha sempre vinto contro la concorrenza. Merito soprattutto delle interviste che l’incantevole e bravissima Silvia ha fatto a tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip 2. Tutti sono intervenuti al cospetto della fidanzata di Piersilvio Berlusconi, e la terzultima puntata, con la festa in onore di questa fortunatissima edizione del reality show e con la partecipazione di Ilary Blasi nel ruolo di co-conduttrice, ha raggiunto più del 22% di share. Come la stragrande maggioranza dei programmi Mediaset anche Verissimo è andato in pausa per Natale, ma per la gioia del suo pubblico con l'arrivo del nuovo anno è tornato in onda. Ricordiamo che il contenitore del sabato pomeriggio di Canale 5 ha salutato il 2017 con il botto, tenendo compagnia ai suoi telespettatori con ospiti d'eccezione: da Al Bano a Cristina D’Avena, fino a Sergio Sylvestre. Durante l'ultima puntata dell'anno persino lei non è riuscita a trattenere la commozione. È scoppiata a piangere per via della storia straziante raccontata da Sergio, il cantante uscito da Amici di Maria De Filippi, che ha parlato della morte del padre. (Continua dopo la foto)

Ma la Toffanin, pur essendo un volto di punta di Mediaset, finisce spesso per far parlare di sé per la sua vita privata. Da oltre dieci anni, infatti, è la compagna di Berlusconi Jr, da cui ha avuto due figli Lorenzo Mattia, 7 anni e Sofia Valentina, 2 anni. I fan, ormai, si aspettano i fiori d'arancio da un momento all'altro, ma dovranno pazientare ancora parecchio, se non rinunciare all'idea di vedere la regina di Verissimo con l'abito bianco, stando alle ultime rivelazioni del settimanale Nuovo. Secondo la rivista di gossip, infatti, il manager di Mediaset è molto legato alla Toffanin e ai figli, ma sarebbe restio al matrimonio: "Il manager non le ha ancora fatto la tanto sospirata proposta di nozze neanche durante le ultime festività (…) ormai la conduttrice veneta deve averlo capito, se dopo tutto questo tempo, il compagno non si è ancora deciso a chiedere la mano, sarà molto difficile che lo faccia nei prossimi mesi". (Continua dopo le foto)

Alla base della mancata promessa ci sarebbero i troppi impegni: "Dal suo entourage fanno sapere che in questo periodo il dirigente d’azienda milanese è molto concentrato sul lavoro", si legge ancora. Mediaset infatti ha acquistato i diritti tv dei Mondiali di calcio in Russia e l'investimento deve portare i guadagni sperati, ecco perché Piersilvio Berlusconi non ha tempo. "Piersilvio viene descritto dagli amici della coppia come un capofamiglia impeccabile e un compagno affettuoso. Che sia allergico al matrimonio è un dato di fatto. Forse le vicende di papà Silvio suonano per lui come un monito: convivenza e figli sì, ma nozze no", conclude Nuovo.

