Dopo le fatiche, ma anche i record, del secondo Grande Fratello Vip nella storia della televisione italiane, il meritato riposo per Ilary Blasi. Più che meritato, sì, ma anche più che riposo: doppia vacanza per la conduttrice che per tre mesi ha seguito, sgridato, consolato e sorpreso i personaggi (più o meno) famosi reclusi nella Casa di Cinecittà. E sempre al fianco dell'uomo della sua vita, la bandiera indiscussa della Roma anche se ha lasciato, a malincuore, il calcio giocato, Francesco Totti. Prima una minifuga a Dubai, poi sotto il sole delle Maldive: il Pupone e Ilary si stanno concedendo qualche giorno in giro per il mondo all’insegna del romanticismo. Lo sappiamo dai social, dalle foto spuntate sul fan club ufficiale della conduttrice de Le Iene e del Grande Fratello Vip ma soprattutto dal settimanale Chi, che ha sorpreso la coppia d'oro del mondo dello spettacolo nostrano. E allora prima una foto dei due all'interno del Ferrari World di Abu Dhabi condivisa su Twitter attraverso l'account ufficiale del celebre parco, poi, poco dopo eccoli spuntare all'interno del centro commerciale più famoso di Dubai, per poi visitare il Cirque du Soleil, dove i due hanno posato con i fan. (Continua dopo la foto)

Sono state pubblicate dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, invece, gli scatti che mostrano la parte finale del viaggio dei coniugi Totti, atterrati alle Maldive per trascorrere qualche giorno di sole e relax. Alloggiano al Constance Halaveli Resort dove sono arrivati anche Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci e Ciro Immobile e che, per la cronaca, è dotato di ville spaziose con piscina privata, centro benessere e un ristorante con ottima cucina internazionale. Il costo? Per una coppia alloggiare lì costa dal 1000 ai 2500 euro a notte. Nelle foto di Chi ci sono solo Ilary e Francesco, entrambi con un costume nero. I figli, stavolta, sono rimasti a casa, a Roma. D'altronde i più grandi non potevano perdere così tanti giorni di scuola e mamma e papà hanno approfittato per ritagliarsi qualche giorno per stare da soli, per rigenerarsi prima di tornare al tram tram quotidiano. (Continua dopo le foto)

Ad occuparsi di Cristian, Chanel e la piccola Isabel un intero stuolo di nonni e zii perché, come è noto, Ilary e Francesco si occupano personalmente dei loro figli: sono loro ad accompagnarli a scuola o alle varie attività sportive. Ma torniamo alle Maldive (magari) e alle foto di Chi. Impossibile non notare i fisici impeccabili di entrambi. Sono in formissima, tutti e due. Sulla spiaggia bianchissima dell'atollo scelto per la vacanza romantica con il marito, Ilary ha sfoggiato un bikini nero da urlo e mostrato forme strepitose ma qualche maligno si è concentrato con attenzione sul lato b della conduttrice romana e parlato di presenza di cellulite. Ma voi la vedete? A memoria è proprio una novità questa...

