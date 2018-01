Soltanto qualche giorno fa Tina Cipollari, storica opinionista di Uomini e Donne, confermava la separazione dal marito Chicco Nalli. Un annuncio che arriva a fronte di diverse voci. E poi frecciatine, interviste e sfoghi pubblicati sui giornali. Ultimamente, però, la crisi sembrava rientrata. O quantomeno non affollava più le pagine del gossip. Beh, a pochi giorni dall'inizio del 2018 è la stessa Tina a spezzare il silenzio: si è separata in modo consensuale dal marito. Come riporta il quotidiano Il Messaggero, avrebbe fatto di tutto per evitarla, per arginare i problemi di coppia, soprattutto per il bene dei loro tre figli, Mathias, Francesco e Gianluca, ma con scarsi risultati. Dunque la rottura dopo tanti anni è parsa inevitabile. Negli ultimi due anni, come detto, le cose non andavano più bene tra lei e l'hairstylist. Ci sono stati diversi alti e bassi, come spiega la stessa protagonista del dating show di Maria De Filippi, che smentisce anche i rumor di un 'terzo incomodo' tra loro due che avrebbe 'accelerato' le pratiche. "La fine del mio matrimonio non è dovuta a terzi incomodi, nella mia vita non c'è nessuno. Forse è meglio così perché non potevamo più andare avanti", dice Tina a Il Messaggero. (Continua dopo la foto)

Ma ci tiene anche a precisare che è stata "una decisione sofferta". Subito dopo aggiunge anche che per ora non si sono verificati cambiamenti, ovvero lei e Nalli stanno momentaneamente facendo i 'separati in casa', ma successivamente ci sarà forse qualche spostamento. E così, dopo 13 anni di matrimonio, è arrivato al capolinea l'amore tra la Vamp di Uomini e Donne e l'hairstylist conosciuto come Kikò. E dopo l'annuncio di Tina, è proprio lui, raggiunto telefonicamente da Alex Achille di Radiochat.it, a intervenire. In sostanza conferma che la separazione è stata consensuale e la scelta ponderata e presa in piena tranquillità: "Da un po' di tempo le cose non andavano come dovevano ma abbiamo provato a resistere per amore dei nostri figli, poi da persone adulte e in piena serenità, avendo ponderato le varie ipotesi, abbiamo deciso di separarci. Al momento siamo separati in casa e fortunatamente posso ancora stare vicino ai miei tre figli che pur non accettando di buon grado la decisione dei genitori, hanno finito per comprenderla". (Continua dopo le foto)

"Per quel che mi riguarda – prosegue Kikò - è un momento molto particolare e cerco di distrarmi concentrandomi sul mio lavoro che fortunatamente va a gonfie vele, colgo l’occasione di ringraziare tutti coloro che mi seguono sui social che mi stanno inondando di messaggi di solidarietà, tanti messaggi anche dall'estero, soprattutto dalla Spagna dove mi chiedono anche se parteciperò a Supervivientes, aggiungendo che vorrebbero vedere una persona come loro, semplice e lavoratrice, alle prese con le difficoltà di sopravvivere su un isola deserta". "Per il momento - conclude - non posso svelarvi nulla se non che forse, partecipare all'edizione spagnola dell'isola, sarebbe per me, mai come in questo momento, un modo per riflettere sull'accaduto e come detto in passato per ritrovare me stesso". Ma come sarà adesso il rapporto con la ex moglie? "A prescindere di come sono andate le cose, Tina l’adoro e sarà sempre la donna più importante della mia vita".

