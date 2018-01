L'Isola dei Famosi 13 sta per avere inizio e in molti si chiedono già: "Quante coppie scoppieranno"? Che è un po' il quesito di sempre e l'ultimo Grande Fratello Vip ci ha insegnato che i reality show mettono a dura prova gli amori. Insomma, i naufraghi sono in partenza e stanno preparando le ultime cose. Il momento più difficile? Ovviamente, appunto, salutare il proprio partner. E allora ecco un'altra storia di quotidiano amore vip prima del saluto. "Non so dire come mi sento, faccio prima a farmi una foto davanti allo specchio". E Flavio Montrucchio, 42 anni, si immortala con un inedito broncio su Instagram. Il motivo? Questa mattina, la moglie Alessia Mancini, 39 anni, è partita alla volta dell'Isola dei Famosi, in onda da lunedì 22 gennaio in prima serata su Canale 5. A stretto giro è arrivato un secondo post, altrettanto nostalgico. Segno che, a poche ore dall' "ultimo" saluto, Flavio vive già con malinconia la lontananza dall'ex velina. (Continua a leggere dopo la foto)

"Vederti andar via è stata la cosa più dolorosa che mi è capitata.... - scrive ancora - Ma facciamo il tifo per te! Ti aspetteremo per continuare insieme". A corredo del messaggio, pubblica uno scatto in cui si immortala mentre accompagna i loro bimbi (Mya, 10 anni, e Orlando, 6, ndr) a scuola. Da oggi gli toccherà una vita da "mammo". Sposati dal 2003, Montrucchio e Alessia Mancini sono una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo. E il reality show di Canale 5 sarà la prima occasione che li vedrà separati. (Continua a leggere dopo le foto)

"Spesso mi hanno chiesto come faccio a essere ancora sposato con la stessa donna, cosa che, a chi lavora nello spettacolo, sembra incredibile - ha raccontato lui - Non lo so, forse dipende davvero dal fatto che mi sento prima di tutto una persona come tutte le altre. E sono sicuro che anche Alessia si senta così".

