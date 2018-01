Le voci di un possibile matrimonio di Michelle si rincorrono da giorni, più precisamente dall’ultima cerimonia di premiazione dei Golden Globes. Al momento il portavoce dell’attrice non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale sulla notizia, ma Michelle Williams si sposa! Secondo quanto fa sapere US Weekly, l’attrice lanciata da Dawson’s Creek (per noi tutti resta Jen) ha ricevuto la proposta di matrimonio dall’attuale fidanzato Andrew Youmans. Quest’ultimo è estraneo al mondo del cinema e dello spettacolo: lavora infatti nel mondo della finanza e vive a New York. Stando ad una fonte riportata dal magazine, Michelle ha risposto con gioia ed emozione alla richiesta del fidanzato. Da tempo la Williams sogna di avere accanto una persona stabile e affidabile e, perché no, allargare la famiglia. La diva di Hollywood è infatti già madre di Matilda, avuta tredici anni fa dal defunto Heath Ledger. Proprio quest’anno rincorre il decennale della scomparsa della star de "I segreti di Brokeback Mountain" e "Il cavaliere oscuro". (Continua a leggere dopo la foto)

Del resto la 37enne diventata popolare con il ruolo di Jen Lindley in Dawson’s Creek è sempre stata piuttosto riservata sulla sua vita privata. Basti pensare che ha parlato della morte di Heath Ledger solo nel 2016, quando ha raccontato alla stampa che non è stato facile affrontare un lutto del genere. Soprattutto per la figlia che ha praticamente perso il padre quando aveva appena tre anni. Michelle e Heath si sono conosciuti sul set de "I segreti di Brokeback Mountain" e sono stati insieme dal 2004 al 2007. (Continua a leggere dopo le foto)

Nel 2008, quando è morto Ledger, la coppia era già scoppiata ma l’attore sperava di ricomporre la sua famiglia. Heath Ledger è morto a soli 28 anni a causa di un arresto cardiaco dovuto ad un overdose di sonniferi e analgesici. Nel 2009, a un anno dal decesso, è stato insignito del Premio Oscar come Miglior attore non protagonista per il ruolo di Joker.

