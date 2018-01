Da quando ha partecipato al Grande Fratello Vip, Raffaello Tonon ha conosciuto una nuova popolarità. Da televenditore semi dimenticato, grazie al reality si è fatto (ri)conoscere e soprattutto amare. Nel corso della trasmissione ha stretto una bella amicizia con Luca Onestini e ha parlato molto dei suoi problemi di depressione. Raffaello è stato anche al centro dei pettegolezzi per una sospetta omosessualità. Tonon è recentemente tornato sulla questione rilasciando un’intervista a Gay.it, non esponendosi più del necessario. Una scelta, fatta tempo fa, nel voler proteggere il suo privato dalla morbosità del pubblico. Morbosità già palesata durante il programma condotto da Ilary Blasi durante il quale più volte si è vociferato di un suo interesse sentimentale per l’ex tronista, invece di limitarsi a vedere il loro rapporto come una grande amicizia. La domanda di Alfonso Signorini, sul fatto se fosse o meno innamorato del fidanzato di Ivana Mrazova, sembra non l'abbia minimamente scalfito: "No, perché in tutta sincerità, a Signorini, delle mie passioni, non credo interessi molto. In quel momento, e nel ruolo che rivestiva, ha dovuto far quella domanda per placare le morbosità altrui". (continua dopo la foto)

E sulle continue domande che si pone la gente in merito alla sua sessualità? “Se mi disturba che la gente parli della mia vita privata? Non lo trovo necessario. La popolarità ha tantissimi pregi e ritengo che ci dovrebbe essere anche quello di avere la possibilità di decidere se rendere pubblica anche la propria vita, o meno”. Questo atteggiamento distaccato deriva senza dubbio dal medesimo atteggiamento con il quale Raffaello Tonon affronta l'esterno, dal modo in cui approccia le altre persone e il loro privato: “Morbosità nei confronti della mia sessualità? Forse perché ho dei modi molto affettati.. Ad ogni modo, quando mi rivolgo ad uno chef, ad un otorino-laringoiatra o ad un meccanico, non sto lì a pensare se è sposato, se ha figli, se è etero, gay e chi più ne ha, più ne metta”.





“Mi rapporto con chiunque – prosegue Tonon - per quello che mi ha offerto e non per quello che succede nella sua vita più privata”. L'intervista rilasciata dalla sua ex fidanzata Rossana Feola in tv non è apparsa a Tonon come un tentativo di rivendicare la sua eterosessualità pubblicamente, tutt'altro. Stando alle sue parole è stato solo un modo per ricordare un periodo felice trascorso insieme: “Rivendicato la mia eterosessualità? Non ha rivendicato nulla. Lei è andata in Tv a parlare della nostra storia d’amore passata”. Forse Raffaello ha pensato che l’ex cercasse solo un po’ di notorietà, non ha mai pensato che volesse difenderlo per qualcosa su cui pensa non ci sia nessun commento da fare.

