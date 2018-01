I più l’avevano lasciata lo scorso anno in una storia non proprio alle stelle con Stefano Bettarini. Dayane Mello e l’ex di Simona Ventura si erano conosciuti all’Isola dei Famosi, sembrava che tra loro stesse nascendo qualcosa, ma poi le cose si sono messe male. Dopo quell’esperienza televisiva, la 28 brasiliana era scomparsa dal radar dello spettacolo, ma non da quello del gossip. infatti, negli ultimi mesi la bellissima ex naufraga si è fatta notare per la sua relazione con Carlo Gussalli Beretta più giovane di lei di 8 anni ( ha 20 anni) erede della famosa dinastia che produce armi dal 1526. Il loro primo avvistamento risale alla scorsa estate quando si trovavano entrambi a Forte dei Marmi. Ma non si è trattato di un semplice flirt estivo, ma di una storia d’amore in piena regola. La Mello ha anche pubblicato sui social una foto di un anello prezioso probabilmente regalo del suo giovane fidanzato. Ma adesso c’è un’ulteriore novità. Infatti, dopo le romantiche vacanze natalizie a Sankt Moritz, la coppia sarebbe già in attesa di un bebè, il secondo per la modella brasiliana. A diffondere l'indiscrezione è il settimanale Novella2000. (continua dopo la foto)

Insomma le cose tra i due andrebbero più che a gonfie vele e nonostante la differenza d’età sembra che questa relazione si indirizzata su un binario decisamente molto serio. Sebbene le indiscrezioni parlino di una gravidanza, al momento la lieta novella non è stata confermata dai diretti interessati, né all'agente di lei, Paola Benegas, contattata da TgCom24. Quel che è certo, però, è che i due sono ormai inseparabili: secondo i rumors, la coppia convive da qualche tempo a Desenzano del Garda, dove lei si sarebbe trasferita da Milano. Se le indiscrezioni venissero confermate, per Dayane si tratterebbe della seconda erede dopo Sofia, nata dall'amore per l'ex compagno, il modello Stefano Sala. (continua dopo le foto)





Se della Mello sappiamo tanto, del giovanissimo compagno, nonstante i natali illustri, sappiamo poco. Carlo Carlo Gussalli Beretta proviene da una famiglia molto facoltosa e in molti si chiedono cosa ne penserà la sua famiglia di questa relazione, in particolare la madre Umberta Gnutti Beretta, mamma di Carlo, anche lei discendente da una dinastia di grandi imprenditori ed esperta d’arte. Lei nella sua biografia aveva scritto del figlio: “Ho un figlio al quale mi auguro di poter lasciare buoni insegnamenti e i mezzi per crearsi delle curiosità”. Data la situazione la signora Umberta rischia seriamente di diventare nonna molto presto.

