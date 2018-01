Abbiamo conosciuto Giorgia Gabriele al fianco di Gianluca Vacchi, l'eccentrico imprenditore diventato una star di Instagram per i suoi eccessi e per i suoi proverbiali balletti che ogni volta totalizzano milioni di visualizzazioni. Lei, bellissima e con il ritmo nel sangue proprio come il suo ex, a giugno scorso è tornata single e si è buttata a capofitto nel lavoro. Dalle ultime si sa che la Gabriele vive a Bologna e si sta dedicando in tutto e per tutto alla sua carriera da stilista per il suo brand, Wandering, che ha già presentato alle ultime Settimane della moda a Milano. Da qualche stagione, infatti, la 31enne è buyer per il luxury store L'Inde Le Palais e da un paio d'anni gestisce personalmente l'ufficio creativo di Wandering, che da poco ha aperto anche lo shop online. Supportata dai suoi sostenitori reali, ma anche da quelli virtuali (su Instagram conta un seguito di oltre 2 milioni e mezzo i suoi follower), dopo la rottura dall'imprenditore-deejay, suo compagno per quattro anni, si è dedicata ancora di più alla direzione creativa del suo marchio, che è distribuito in 120 boutique e department store in Italia e nel mondo. (Continua dopo la foto)

"Ho riproposto il Marocco in tutte le sue declinazioni, con ricami e intarsi o stampe su seta. Bianco, nero e rosso. Ci sono molti sogni per il mio brand, dal monomarca all'iniziare a sfilare. Mai dire mai e mai smettere di crederci", diceva Giorgia pochi mesi fa al Corriere della Sera, in occasione della presentazione della sua quarta collezione, all'ultima Milano Fashion week del 2017. E ancora: "Partecipo a molti eventi, un po' perché lavoro anche come buyer per un noto negozio, un po' perché mi invitano personalmente. Ma ora la mia vita è incentrata solo su me stessa. Sono single. A malincuore si è concluso un momento molto importante della mia vita e adesso esiste Giorgia e il suo lavoro". Parole di Giorgia Gabriele al Corriere della Sera a fine settembre scorso. (Continua dopo le foto)





Beh, adesso non è più così. E, forse, non balla più da sola. I suoi follower avranno notato subito una nuova presenza maschile al suo fianco. Anche perché basta dare un rapido sguardo al profilo Instagram di Giorgia per rendersi conto che dopo la fine della relazione con Gianluca Vacchi ha ritrovato l'amore. Si chiama Andrea Grilli, classe 1979, è il direttore commerciale della nota etichetta di moda Marcelo Burlon ma anche una figura di riferimento di altri brand di abbigliamento come Off White, Palm Angels e Heron Preston. Insomma, hanno la stessa passione per la moda e hanno trascorso le feste e il compleanno di lei (il 27 dicembre) insieme, sulle spiagge bianchissime di St. Barths.

“E quello sarebbe il suo pene?!”. Gianluca Vacchi si mostra nudo: è scandalo. Da tempo si spettegolava sulle sue presunte ‘doti’, ma nessuno aveva potuto constatare la verità: “È un’imbottitura”, dicevano tutti. Ma adesso l’imprenditore ballerino è stato pizzicato così