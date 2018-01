In genere è lei a dare scoop sensazionali nei suoi salotti pieni di Vip e storie che si incastrano una con l’altra. Eppure stavolta è diverso: stavolta c’è lei dalla parte della protagonista. Parliamo naturalmente di Barbara D’Urso e d una bomba degna di essere chiamata così. Sganciata da Novella 2000, affianca il nome della mitica Carmelita a quello di Fabio Fulco, ex di Cristina Chiabotto. Il rotocalco rivela che i due si sono incontrati a una festa a Milano, dove si sono a lungo intrattenuti (era presente un giornalista della testata). "I due hanno parlato lungamente e poi ci è scappato anche un bacio. Solo amicizia o qualcosa di più?", si legge sul rotocalco. E ancora, si legge: "Fabio Fulco, da poco single dopo la fine della lunga storia con Cristina Chiabotto, è stato corteggiatissimo, ma proprio con Barbara D’Urso l’attore si è intrattenuto, la Santa Barbara di Cologno Monzese, la conduttrice che batte tutti in quanto a share". Fulco avrà davvero conquistato il cuore della conduttrice di Pomeriggio Cinque? Insomma, se Cristina Chiabotto, dopo la rottura con Fabio, ha iniziato a frequentare il cestista Giuseppe Poeta, a quanto pare l’attore de Le tre rose di Eva non è stato da meno. (Continua dopo la foto)

Oltretutto, fino a qualche settimana fa si parlava anche di un altro flirt: come rivelava il settimanale Spy, al fianco di Fabio c’era (o c’è ancora) una giovanissima mora che risponde al nome di Noemy (sì, proprio con la ‘y’) Forni. Chi è? Vi starete chiedendo: si tratta di una modella 24enne casertana che, iscritta a Giurisprudenza, si diletta anche come influencer. Il suo profilo Instagram abbonda di scatti posati e altri rubati da set fotografici, ma soprattutto mostra già due foto con il bel Fabio. Eppure lui solo poco tempo fa dichiarava: “[…] credo che arriverà quel che merito […] devo rispettare i miei tempi, per dare rispetto anche alla persona che verrà. Ma continuo a credere nell’amore […]”. Vedremo come proseguirà la conoscenza tra i due. (Continua dopo la foto)





Ma se vi state chiedendo perché Cristina e Fabio si siano lasciati è lei stessa a spiegarlo: “Mi sono messa a piangere” spiega la Chiabotto, “gli ho detto che non sono più sicura di nulla e che dovevo staccarmi. Se non avesse posto il problema forse sarei rimasta con lui. E avrei sbagliato”. La bella Cristina ha deciso di raccontare la sua verità perché “[…] è passata l’idea che io abbia mandato tutto all’aria perché sono allergica ai bimbi e al matrimonio. Ma io vivo di valori! E mi auguro in futuro di diventare moglie e mamma. Possibile che a nessuno sia venuto in mente di fare un passo in più? Che forse, purtroppo, alla fine non ero sicura di formare una famiglia con Fabio”.

