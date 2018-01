Francesco Monte nel cast dell’Isola dei famosi ormai è cosa nota. Intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo a pochi giorni dalla sua partenza per l’Honduras, il ballerino ha introdotto in studio l’ex cognato (simpatico siparietto). Spontanea la battuta sull’ingresso dell’uomo che gli è stato vicino, anche da punto di vista privato, per anni: "Magari incontriamo altre due sorelle e torneremo a essere cognati. Guarda quanto è piccolo il mondo, ci siamo ritrovati nello stesso programma. Adesso che sono arrivati i belli veri me ne vado. Non posso dargli consigli: siamo già stati mezzi parenti, poi mi accusano di fare favoritismi". Francesco è entrato in studio emozionato, ma carico come non mai. Sta per mettersi in gioco e non vede l’ora di affrontare questa prova: “Sono carico a molla, non vedo l’ora. Vengo da mesi un po’ turbolenti. Parto con spirito positivo, ho voglia di rinascita. Ho iniziato il 2018 così e sono carico”. Come d’obbligo, la discussione è scivolata subito sulla rottura con Cecilia Rodriguez: “Mi sono limitato a rispondere a una situazione in cui sono stato tirato in ballo. Ho cercato di lasciar correre fino a un certo punto poi non ho più potuto”. (Continua a leggere dopo la foto)

"Il sostegno del pubblico mi fa piacere, ma da un’altra parte mi dispiace perché si parla di una persona che è stata con me 5 anni. Non amo le esagerazioni. Io avrei potuto utilizzare termini più forti e non l’ho fatto. Il cyber bullismo mi ha toccato perché parliamo di una persona che amo…che amavo (si corregge). Non la amo. Sarei stupido a dire che non provo più niente, ma adesso sto cercando di seppellire quel sentimento". Francesco ha cercato di non rivedere più Cecilia dopo il loro ultimo confronto. Soprattutto, non ama vederla accanto a Ignazio Moser: “Cerco di non vederla con il suo nuovo fidanzato. Chiaro che su Instagram alcune foto e video saltano agli occhi. La sensazione che provo è di vuoto, non perché non ci sia lei ma perché quello che ho vissuto mi ha scioccato. È stato un fulmine a ciel sereno. Quando entrai nella Casa ero un pezzo di ghiaccio che camminava. Sono entrato per cercare di capire lei e la situazione, poi è andata com’è andata. Dopo il nostro incontro non ho visto più nulla". La storia dell’armadio? (Continua a leggere dopo la foto)

"Ne ho sentito parlare e ho visto qualcosa di sfuggita. La loro spiegazione non mi interessa, ho visto abbastanza. Mi sono fatto la mia idea ma ci ho messo un punto e va bene così". Francesco sa perfettamente che Cecilia, poco dopo averlo lasciato, aveva parlato di alcuni problemi insormontabili. Raccontò di essersi sentita spesso messa da parte a favore del sogno che Monte rincorre da anni di diventare un attore. "Come in tutte le storie, avevamo delle divergenze ma parliamo di banalità. Erano quelle che creavano le nostre discussioni, ma avevano avuto confronti solo su cose stupide. Mi aveva detto tante volte che non era felice, però io avevo trascurato a lungo la mia professione. Ci siamo dati tanto. La ringrazio quando dice che le ho salvato la vita. Abbiamo trascorso più di 4 anni in cui siamo maturati. Entrambi volevamo sposarci e mettere su famiglia, è stata una bastonata, per me e per lei".

Ti potrebbe interessare anche: “Ingrassata”. Se nella casa del Grande Fratello Vip, l’amore l’avete resa un’acciuga, ora che è uscita, le fa l’effetto contrario. Già, come tutte noi umane Cecilia Rodriguez ha preso qualche chilo. È proprio la sorellina di Belen a raccontare ai suoi fan cosa sta accadendo al suo corpo da quando sta con Ignazio. Addirittura?