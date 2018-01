Di Francesco Monte si continua a parlare. Dopo la vicenda abbastanza imbarazzante del grande Fratello Vip, il suo nome è stato al centro di numerosi pettegolezzi. Nell'ultima puntata di Verissimo, l'ex tronista è tornato sull'argomento più scottante, ovvero Cecilia Rodriguez. Tutti abbiamo visto come la sorella di Belen lo abbia scaricato in diretta per poi buttarsi tra le braccia di Ignazio Moser. Una storia d'amore che andava avanti da 4 anni e che sembrava solida si è frantumata in un momento. Divergenze e desiderio di cambiamento hanno spinto l'argentina a fare una scelta che le ha portato addosso molte critiche. Poi tutti aspettavano il chiarimento, c'è stato e Monte ha portato via tutte le sue cose dalla casa dell'ex fidanzata. Adesso la nuova coppia nata a Cinecittà sembra andare alla grande e i profili social di Chechu e Nacho sono un pullulare di loro immagini felici e sorridenti. E Francesco? Intanto, lo vedremo preso all'Isola dei famosi: “Sono caricato a molla. Non vedo l’ora di spiccare il volo per l’Isola. Parto con la voglia di una mia rinascita”, ha detto a Silvia Toffanin, ma poi ha parlato anche di lei: Cecilia. (continua dopo la foto)

“È stata una bella bastonata, provo a seppellire un sentimento che ovviamente è ancora presente…”. In pratica, nonostante i due abbiano rotto già da diversi mesi, pare che Francesco continui a nutrire dei sentimenti per la ex inquilina della casa del Gf Vip. In precedenti interviste aveva detto di essere rinato. Ad oggi sta bene perché ha imparato a prendersi cura di se stesso e di fare ciò che gli va. E ha ribadito che è stata una delusione molto grande ma, avendo conosciuto il dolore vero a causa della morte della madre, riesce a dare il giusto peso alle cose. Ad ogni modo ammette di essere una persona molto tesa e di pensare a troppe cose, proprio per questo spera di trovare un po’ di pace. Ma non è finita qua perché, come molti sapranno bene, Francesco ha fatto molto parlare anche perché è entrato nel cast della nuova edizione de L’Isola dei Famosi.





E a tal proposito ha confessato a Silvia Toffanin di aver preso al balzo questa opportunità per riflettere su quanto gli è accaduto negli ultimi mesi. Il giovane, dalla Toffanin, ha dichiarato di aver accettato di partecipare al reality show vip condotto da Alessia Marcuzzi per riflettere sulla sua vita, soprattutto dopo le ultime delusioni amorose. Intanto la sua ex fidanzata pare essere felice e contenta tra le braccia di Ignazio Moser, con il quale vorrebbe anche mettere presto su famiglia. Ma Cecilia non ha certo fatto discutere negli ultimi giorni solo per questa ragione. Infatti, la modella, ospite domenica scorsa nella trasmissione condotta da Massimo Giletti, ha dichiarato di essere stata sgridata da sua sorella Belen per via del famoso episodio dell’armadio. Belen ha infatti redarguito sua sorella, accusandola di aver messo a rischio la sua carriera. Tuttavia poi le due si sono chiarite, gettandosi il tutto alle spalle. Insomma, volente o nolente, le vite di Francesco, Cecilia e Ignazio pare continuino a suscitare grande interesse nei telespettatori.

Ti potrebbe interessare anche: “Ingrassata”. Se nella casa del Grande Fratello Vip, l’amore l’avete resa un’acciuga, ora che è uscita, le fa l’effetto contrario. Già, come tutte noi umane Cecilia Rodriguez ha preso qualche chilo. È proprio la sorellina di Belen a raccontare ai suoi fan cosa sta accadendo al suo corpo da quando sta con Ignazio. Addirittura?