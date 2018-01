“A me non va di lavare i panni sporchi sui social, è una cosa che odio. Però se i social possono servire a qualcosa di buono, li uso”. Inizia con queste parole un lungo sfogo sui social, Sophia Galazzo, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. La giovane ha scelto finalmente di parlare di un problema che la sta affliggendo da mesi. Secondo quanto dichiara la stessa ex di Amedeo Barbato, c’è una persona che la tormenta da diversi mesi. Sophia ha deciso di non fare alcun nome e ammette di aver chiesto più volte di mettere la parola fine a questa storia. La Galazzo, da diverso tempo, sopporta la presenza di una persona che le manda messaggi in continuazione. Questo individuo si sarebbe innamorato di Sophia, senza neppure conoscerla. Il fatto più grave è che questa persona sia a conoscenza dell’indirizzo di casa della Galazzo. Si tratta di una notizia che ci sconvolge. Come può la gente agire in questo modo spaventando una giovane ragazza? Sophia confessa di aver rifiutato le avances e di aver avvisato già questo individuo. Infatti, pare che la Galazzo sia pronta a sistemare una volta per tutti questa storia. Lei stessa ammette che questa è la prima volta che parla di un suo problema attraverso Instagram. (Continua dopo la foto)

“Volevo dire alla gente che mi stalkerizza che è seriamente una minaccia e che ha un amore incondizionato per me, nonostante i continui rifiuti e avvisi. Sto parlando di un amore inutile dato che non ci si conosce nemmeno.” Ed ecco che la Galazzo racconta quanto le sta accadendo. “So che sicuramente starai guardando. Voglio dire di iniziare a smetterla perché se dico di agire lo faccio. Consiglio di farsi curare.” Sophia ha scelto di fare questi video proprio per fare una richiesta pubblica a questo stalker che la tormenta. “Non parlo di persone che mi criticano, perché non mi interessa, ma parlo di cose più serie. Di persone che ti tormentano per messaggio da mesi. Sanno anche dove abito, quindi fanno anche altro.”. Sophia Galazzo aveva colpito tutti per la sua bellezza, la sua naturalezza, ma anche per i suoi modi gentili e spontanei.





La ragazza è stata corteggiatrice di Amedeo Barbato, colpendo anche l'interesse dell'ex tronista Lucas Peracchi, ma ormai la giovane sembrava essere troppo presa da Amedeo che, dopo vari fraintendimenti, decise di scegliere proprio Sophia. I fan di fronte a questa scelta hanno esultato, visto che sin da subito avevano appoggiato l'ex corteggiatrice. Poi la delusione per tutti. I due, infatti, fuori dagli studi hanno concluso presto la loro relazione, poiché a quanto sembra Amedeo era ancora in contatto con la sua ex fidanzata. Per tale motivo, Sophia dopo Uomini e Donne ha dovuto definitivamente voltare pagina e ha iniziato una nuova vita con l'ex corteggiatrice Valentina.

