Se questi sono gli angeli, allora viene da chiedersi come siano i demoni, tentatori per eccellenza. Una foto che sta facendo il giro del mondo e salire la pressione a molti. Curve perfette e il costumino che scende pericolosamente verso il basso. Protagoniste Candice Swanepoel e Doutzen Kroes, due abituate ad avere gli occhi addosso e per anni angeli di Victoria’s secret. Nata a Mooi River, nella provincia sudafricana di KwaZulu-Natal, in una famiglia boera Candice è stata scoperta dallo scout Kevin Ellis in un mercatino delle pulci di Durban all'età di 15 anni.Candice è bilingue afrikaans-inglese ma parla anche il portoghese, lingua del fidanzato brasiliano Hermann Nicoli, conosciuto all'età di diciassette anni. Nell'agosto 2015 la coppia si fidanza. Hanno un bambino, Anacã, nato il 5 ottobre 2016. Nel dicembre 2017, Candice Swanepoel annuncia la sua seconda gravidanza. Doutzen Kroes invece è apparsa sulle copertine di Time, Vogue, Harper's Bazaar, e Numéro ed è una delle modelle più frequenti dei cataloghi di Victoria's Secret, oltre ad aver sfilato per la nota casa di biancheria intima. (Continua dopo la foto)

Le campagne pubblicitarie in cui la modella è apparsa, includono quelle di Blumarine, Gucci, Tommy Hilfiger, Escada, Dolce & Gabbana, Valentino, Versace e Neiman Marcus. Nell'agosto del 2008 Victoria's Secret conferma a People che Doutzen Kroes è diventata ufficialmente una delle Victoria's Secret Angels. La sua prima campagna per Victoria's Secret è stata "Supermodel Obsession", insieme ad Adriana Lima. Oltre a essere protagonista di numerose campagne per la casa di moda, partecipa al Victoria's Secret Fashion Show nel 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013 e 2014, salta l'edizione del 2010 a causa della sua gravidanza. Il 2 dicembre 2014 partecipa allo show dopo 4 mesi dalla nascita della sua seconda figlia.

Victoria's Secret fu fondata da Roy Raymond e sua moglie Gaye a San Francisco nel 1977. Otto anni prima di fondare questa società, Raymond si recò in un grande magazzino per acquistare biancheria intima per la moglie, ma si trovò di fronte a scaffali con accappatoi in spugna e brutte camicie da notte di nylon con stampe floreali, così decise di fondare Victoria's Secret. Nel 1982 Raymond vende la società, che ha avuto un guadagno annuo di 6 milioni di dollari grazie ai 6 negozi e al catalogo, a Leslie Wexner, creatore di Limited Brands. Nel 1983 Leslie Wexner rinnova Victoria 's Secret scartando la biancheria maschile dedicandosi solo a quella femminile e proponendo nuovi colori e modelli, la società continuò a guadagnare tanto che nei cinque anni successivi i negozi diventarono 346. Negli anni 90 aumentò la vendita per corrispondenza e fu creata una propria linea di profumi, e la propria offerta venne ampliata con prodotti di abbigliamento per la città e per lo sport. Al 1998 si data l'entrata nel mercato cosmetico.Nel 2006 i negozi di Victoria's Secret diventano più di 1000. Victoria's Secret ha totalizzato vendite per più di 5 miliardi di dollari grazie ai suoi 900 punti vendita.

