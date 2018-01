La loro separazione non è proprio arrivata come un fulmine a ciel sereno. Era da tempo che si vociferava che tra Flavio Briatore ed Elisabett Gregoraci le cose andavano maluccio. Ormai vivevano praticamente separati e l'unica cosa a unirli sul serio era Nathan Falco. Poi tutto è esploso e sono venuti fuori anche i motivi veri della separazione avvenuta dopo 10 anni d'amore. Una scelta presa dopo diversi mesi di crisi, un periodo buio che la coppia ha vissuto nel riserbo assoluto, cercando di preservare la privacy del figlio. Ma perché si sono lasciati e qual è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso dopo così tanto tempo assieme. Secondo quanto fa sapere il settimanale Nuovo nell’ultimo numero in edicola, la showgirl calabrese non avrebbe digerito alcuni messaggini piccanti che l’ormai ex marito avrebbe scambiato con una fidata collaboratrice. Ma la colpa non sarebbe solo dell’imprenditore: gli amici di Briatore avrebbero sussurrato che anche Elisabetta, a causa della distanza e dei troppi impegni, si sarebbe distratta con altre persone. (continua dopo la foto)

“Secondo i beninformati, la goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbero stati i messaggi sul telefonino di Flavio inviati a una sua collaboratrice. Per gli amici di lui, però, la distanza e i troppi impegni avrebbero distratto anche la sua ex, che pure ha sempre smentito e sviato l’attenzione dalle presunte amicizie amorose” si legge sulla rivista diretta da Riccardo Signoretti. Se è propri tutto vero non si sa, di sicuro gli ex coniugi hanno optato per una separazione consensuale. Un modo per non farsi la guerra e non far soffrire ulteriormente il figlio. Proprio per il piccolo hanno deciso di recarsi dagli avvocati alla Vigilia di Natale. L’imprenditore voleva trascorrere il Capodanno in Kenya, dove possiede un resort di lusso, con il bambino.





Elisabetta non era d’accordo e per questo la coppia ha deciso di intraprendere le vie legali, in modo tale da chiarire la situazione e procedere senza rancori o polemiche. Dopo la separazione Elisabetta Gregoraci rimarrà a vivere a Montecarlo in un lussuoso appartamento, vicino a quello che condivideva con Briatore. Sarà quest’ultimo a pagare le spese dell’affitto della nuova dimora dell’ex moglie. In più la soubrette potrà contare su: un assegno di mantenimento, su un attico a Roma e resterà proprietaria delle quote azionarie relative ai locali esclusivi che Flavio ha aperto in Europa, Africa e Asia.

