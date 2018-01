Non solo Meghan Markle. Anche se il matrimonio si fa sempre più vicino e non c'è giorno in cui non esca un pettegolezzo, una voce, un'indiscrezione su quella che al momento è la donna più sotto traccia dell'intero Regno Unito. E ce ne sono a decine solo nell'ultima settimana. Come l'improvvisa scomparsa dell’attrice canadese dalle piattaforme social. Da Palazzo spiegano che la Markle non usava da tempo i social, ma la realtà dei fatti sarebbe leggermente diversa. Riguarderebbe alcuni diritti d'immagine: saranno infatti solo gli account ufficiali della corona inglese a diffondere foto, video e informazioni riguardanti i membri della famiglia reale. E la 36enne lo diventerà a tutti gli effetti il prossimo 19 maggio, nel castello di Windsor. Così è. E questo è solo uno di sacrifici d'amore richiesti a Meghan (come Kate Middleton prima di lei). Come quello di rinunciare a Suits, la serie che l'ha resa famosa: "Non si tratta di una rinuncia o di una limitazione, ma solo di un cambiamento", aveva detto ai fan. (Continua dopo la foto)

Ma nonostante si parli in continuazione della Markle (dalle voci sul vestito bianco con cui percorrerà la navata principale della chiesa, al curioso regalo di Natale pensato e consegnato alla regina Elisabetta), Kate Middleton continua a mantenere altissima l'attenzione di stampa e sudditi. Anche perché, oltre a tutto il resto, presto darà alla luce un terzo erede che, secondo i piani, dovrebbe venire alla luce poco tempo prima del royal wedding attesissimo, in programma per il prossimo 19 maggio. Il 9 gennaio, poi, è stato il compleanno della duchessina. Ha spento 36 candeline e in men che non si dica è scattata la caccia allo scoop: come festeggerà Kate? E con chi? (Continua dopo le foto)

Pare che abbia organizzato un party segreto, aperto a soli 8 invitati. Così si legge su alcuni siti di gossip britannici, che hanno citato come fonti persone vicine alla duchessa e la sua segretaria che a Hello Magazine avrebbe l'intenzione di mantenere i festeggiamenti privati. Il Daily Star, poi, aggiunge che essendo la festeggiata in dolce attesa l'alcol sarà bandito dal menu. Sarà un party low profile, anticipano i tabloid, ma non è ancora dato sapere il luogo. Tra gli invitati probabilmente ci saranno i futuri sposini, il cognato Harry e la futura moglie Meghan Markle, la sorella Pippa con il marito James Matthews. Data per certa anche la presenza della migliore amica Sophie Carter, una delle madrine della principessa Charlotte. Al massimo, si legge ancora, potrebbero aggiungersi alla tavolata i genitori di lei e i figli George e Charlotte.

Sapete che ha regalato Meghan Markle alla regina? Che coraggio… La sua presenza alla reunion natalizia della royal family aveva fatto discutere ma adesso si conosce pure il dono dell'attrice alla sovrana. Che appena l'ha scartato ha reagito così