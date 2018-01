Che teneri: sentono già la mancanza. E l'Isola sarà sicuramente un bel banco di prova per loro. Che Rosa Perrotta sia una concorrente della prossima edizione dell’Isola dei Famosi è ormai cosa nota a tutti. La presenza dell’ex tronista di Uomini e Donne è infatti stata confermata ed ufficializzata da Gabriele Parpiglia attraverso i social. La giovanissima ragazza sembrava dovesse entrare nella Casa del Grande Fratello Vip, ma alla fine non è andata così. Come disse però il noto giornalista di Chi, la donna è comunque riuscita ad avere altre opportunità per quanto riguarda il mondo dello spettacolo. La fidanzata di Pietro Tartaglione è ormai vicinissima alla partenza per l’Honduras. Ma come l’ha presa il suo uomo, con cui è andata a convivere da ormai alcuni mesi?! E mentre Rosa si prepara ad affrontare un’esperienza unica come lo è l’Isola dei Famosi, Pietro sembra approvare a pieno la scelta della sua fidanzata. (Continua a leggere dopo la foto)

I due sono super innamorati e i loro fan non posso far altro che seguire la loro quotidianità e adorarli. A pochi giorni dalla partenza che li vedrà lontani per un bel po’ di tempo, Tartaglione ha rivelato attraverso i social cosa pensa della Perrotta e di ciò che si sta apprestando a vivere. A quanto pare, la coppia non ha assolutamente paura della lontananza, il loro amore è troppo forte per pensare di lasciarsi a causa di un reality-show. Il dolce Pietro sui social scrive: “Io ti aspetto perché per me altri occhi, altre mani, altre voci, non hanno senso". (Continua a leggere dopo la foto)

"Ti aspetto perché preferisco comunque la tua assenza a qualunque altra presenza. In bocca al lupo amore mio, spacca tutto." Insomma, Tartaglione è orgoglioso della sua donna e non vede l’ora di vederla sbarcare sull’Isola. Senza dubbio sentiranno molto la mancanza l’uno dell’altra, ma sicuramente riusciranno comunque a restare fedeli al loro amore e soprattutto alle loro promesse.

