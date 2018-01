Matrimonio vip ma atipico: si sono sposati davanti al mare, al tramonto, scambiandosi le fedi davanti a pochi invitati e hanno brindato, subito dopo la cerimonia, con due bottiglie di prezioso Mumm Napa che la neo sposina, al culmine dell'emozione, ha bevuto direttamente dalla bottiglia, senza nemmeno aspettare il calice d'ordinanza. Lei, bellissima coi capelli sciolti e pochissimo trucco, ha raggiunto lo sposo che la aspettava fronte mare in un semplicissimo abito bianco con intarsi in pizzo, scollo a V e ciabattine nere rasoterra; lui, in tenuta easy, con giacca gessata e camicia bianca sbottonata, la osservava con ammirazione. E poi sono diventati marito e moglie. Nozze segrete per Riccardo Pozzoli, 31 anni, e celebre ex fidanzato di Chiara Ferragni, la fashion blogger italiana più famosa al mondo incinta del suo primo figlio, Leone, che nascerà a primavera. Chiara e Riccardo sono stati insieme 7 anni e lui, parole sue, si è spesso spesso definito la "mente business" del successo di lei, che è sempre più lanciata nel mondo della moda e dello spettacolo. Senza dimenticare i social network, dove ha un seguito immenso. (Continua dopo la foto)

Ma il suo ex, Riccardo, non è mica rimasto a guardare. È imprenditore, consulente per diversi e importanti brand di moda (e non solo) e fondatore di varie start-up, come ricorda Io Donna. E adesso che si è sposato in segreto sulla spiaggia di Malibù, in California, è finito su tutti i media. La sposa? Si chiama Gabrielle Caunesil, ha 25 anni ed è una modella parigina che frequenta da circa un anno. Le prime foto postate dalla coppia, in effetti, risalgono allo scorso maggio. Pozzoli, che fino all'anno scorso era anche CEO del brand della Ferragni The blond salad, ora azienda di accessori e consulenze dal fatturato annuale milionario, aveva chiesto la sua mano a novembre. (Continua dopo le foto)

Gabrielle ha detto sì e allora Riccardo ha subito condiviso la sua gioia sui social, con una foto su Instagram e questa didascalia super romantica: "Il sì più prezioso ricevuto nella mia vita #gabrielle". E Chiara, come l'ha presa? Pare che non ci sia alcuna gelosia da parte della Ferragni, che oltre a essere in dolce attesa si sposerà con Fedez ad agosto prossimo, in Sicilia. Chiara e Riccardo, come ha raccontato spesso lui in diverse interviste, sono rimasti amici, sono come fratello e sorella adesso, oltre che, probabilmente, ancora legati da questioni di affari.

