Il matrimonio del principe Harry e di Meghan Markle si fa sempre più vicino. Verrà celebrato il prossimo 19 maggio e sarebbe riduttivo dire che c'è grande attesa per quello che è già stato definito 'l'evento dell'anno'. Inevitabile, allora, che ogni giorno esca un rumor, una notizia, un'indiscrezione sull'attrice canadese che sta conquistando il Regno Unito. E la regina, dopo il regalo di Natale. Ah, non lo sapete? Alla reunion della royal family a Sandringham Meghan ha spiazzato tutti portando in dono alla sovrana un criceto giocattolo che canta. Voi avreste il suo stesso coraggio? In ogni caso Meghan l'ha fatto e l'ha pure conquistata, dicono, con quel regalo divertente e anche economico che avrà reso felci anche i suoi corgi. Come riporta il quotidiano Il Tempo, sembra infatti che, aperto il regalo, la sovrana sia scoppiata a ridere, felice, ringraziando Meghan per l'adorabile presente. Da Palazzo nessun commento, ma pare che il curioso oggetto sia stato suggerito dal fidanzato Harry, che ha ereditato il senso dell'umorismo (apprezzato particolarmente dal principe Filippo) dalla mamma, Lady Diana. Dopo questa parentesi, torniamo a Meghan, però. Anzi, all'ultima di Meghan. (Continua dopo la foto)

Scomparsa. Nel senso che ha lasciato tutti i social. Sì, ora che il matrimonio col principe Harry è alle porte, dopo l'annuncio ufficiale di Buckingham Palace, l’attrice nota per la serie tv Suits ha deciso di chiudere tutti i suoi account sociale il blog di lifestyle che gestiva con un discreto seguito. Motivo? La ragione ufficiale giunta dalla famiglia reale, stando a quanto riportato dall'edizione originale dell'Huffington Post, sarebbe diversa da quella reale: "Meghan non utilizzava più gli account social e per questo motivo ha ritenuto di chiuderli", fanno sapere alcuni portavoce della royal family britannica. Ma al di là di questa risposta, in verità la situazione è un po' diversa… (Continua dopo le foto)

È passato già qualche mese da quando Meghan aveva pubblicato un post di ringraziamento ai suoi follower prima di chiudere il blog: "Quello che era un semplice passatempo è diventato una comunità fantastica, fatta di consigli e risate. Avete riempito di gioia questa esperienza!". Quale sarebbe, allora, il vero motivo per cui l'attrice avrebbe chiuso tutti i suoi account social? Riguarderebbe alcuni diritti d'immagine: saranno solo gli account ufficiali della corona inglese a diffondere foto, video e informazioni riguardanti i membri della famiglia reale. E la 36enne lo diventerà a tutti gli effetti il prossimo 19 maggio, nel castello di Windsor. Così è. Questo è solo uno di sacrifici d'amore richiesti a Meghan (come Kate Middleton prima di lei). Come quello di rinunciare a Suits, la serie che l'ha resa famosa: "Non si tratta di una rinuncia o di una limitazione, ma solo di un cambiamento", aveva detto ai fan.

