La nascita del loro amore ha sorpreso tutti. Chiara Ferragni e Fedez insieme sono stati un fulmine a ciel sereno. Nessuno ci credeva sul serio, ma alla fine è arrivata una clamorosa proposta di matrimonio e adesso l’attesa di un bebè. Per i primi 5 mesi nessuno ha saputo nulla, ma poi la fashion blogger ha deciso di uscire allo scoperto e mostrare il suo pancino. Da quella prima foto ne sono seguite tante in tutte le fogge possibili. Sebbene la coppia cool stia vivendo un momento molto felice, qualche ombra oscura la loro gioia. Ovvero le critiche. Infatti tutti sono molto stupiti dalla forme molto poco generose della ragazza. Certo, la pancia un po’ è cresciuta, ma nessuno direbbe che Chiara è arrivata al settimo mese di gestazione. In queste ore la compagna del rapper ha postato sul suo profilo Instagram una fotografia in cui indossa solo un jeans e un reggiseno, mettendo in mostra il "pancione", ma è difficile credere che manchino appena 2 mesi al fatidico giorno. La blogger ha la pancia un appena gonfia ma non è affatto ingrassata o appesantita. Nella didascalia ha scritto: "27 settimane e mezzo (7 mesi) e Leo pesa più di un chilo ora (mentre io ho già preso 8 chili)”, facendo riferimento al fatto che sia lei che il piccolo sono in perfetta salute. (continua dopo la foto)

Nel giro di pochissimo il post ha scatenato le reazioni degli utenti del web, rimasti senza parole di fronte l'incredibile forma fisica della blogger. "Ho più pancia io dopo il pranzo di Natale”, “Sembri me dopo aver mangiato”, "Ma sei sicura di essere incinta?”, “7 mesi? Ma saranno al massimo 3 settimane!”, sono solo alcuni dei commenti che si leggono sotto lo scatto. Insomma, i followers di Chiara proprio non riescano a capire come faccia a mantenere la sua silhouette tanto magra in gravidanza. Qualcuno si mostra un po’ preoccupato per la salute di mamma e bimbo, ma la bella Chiara rassicura tutti e dalla sua espressione non si può fare altro che crederle. Al di là delle critiche e delle ironie degli utenti del web, il fatto che Chiara Ferragni non abbia il classico pancione enorme al settimo mese di gravidanza non dovrebbe destare sospetti o preoccupazioni. (continua dopo le foto)





La gravidanza è un momento speciale e diverso per ogni donna. La Ferragni è alta circa 180 cm, ha sempre vantato un corpo esile e magro e di sicuro starà seguendo una dieta ferrea in dolce attesa, così da non accumulare chili di troppo oltre a quelli del piccolo. Questo, però, non significa che non sia in salute, anzi nella didascalia del post ha fatto riferimento al peso del piccolo ed è assolutamente nella norma. Oggi Chiara ha il seno più grosso, il ventre gonfio, le forme leggermente più rotonde e la differenza rispetto al passato è evidente. Per fortuna, su Instagram ci sono stati anche utenti che l'hanno difesa, affermando che per una donna con la costituzione simile alla sua avere il "pancino" è assolutamente normale. Insomma, la Ferragni ha tutto sotto controllo, inutile dunque continuare con le critiche infondate.

Ti potrebbe interessare anche: “Me lo ha chiesto sulla neve: io ho detto sì”. Lei è al settimo cielo. Dopo il caso Fedez-Ferragni, un’altra coppia supervip manda in onda sui social la richiesta di matrimonio. E che anello…