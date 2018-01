"Speravo che Giulia vincesse. Ci sarebbe stato nonostante i suoi errori e gli screzi con Alfonso per il bel percorso che ha fatto. Quest'anno al Grande Fratello Vip ci stava un bel gruppo invece lo scorso anno c'é stato più nervosismo2. E, sul finale, la rivelazione circa i futuri progetti di matrimonio: "Lo chiederò a Giulia nel momento e nel luogo giusto. In realtà ho già deciso dove". Così Andrea Damante un mese fa circa nello studio di Verissimo, dove Silvia Toffanin ha accolto a braccia aperte tutti i finalisti di questa seconda edizione del reality di Canale 5. Li avevamo lasciati così Giulia De Lellis e Andrea Damante, entrambi conosciuti a Uomini e Donne, dove si sono innamorati, e poi al Grande Fratello Vip, dove hanno partecipato separati però: lui nel 2016, lei nel 2017. E sempre entrambi hanno ottenuto una popolarità incredibile dopo l'esperienza in Casa, soprattutto Giulietta, con i suoi scivoloni, le sue 'bimbe' e i suoi outfit da 'esperta di tendenze', come si è presentata al pubblico di Canale 5. E pensare che era una degli inquilini favoriti per la vittoria. (Continua dopo la foto)

Sin dalle prime settimane di gioco, infatti, i bookmaker erano divisi tra lei e Daniele Bossari, che poi ha vinto davvero. Ma la De Lellis, parole sue, non c'è affatto rimasta male. L'ha spiegato anche in una recentissima intervista al settimanale Nuovo Tv, in cui la fidanzata di Damante è tornata sulla mancata vittoria e ribadito ancora una volta di non avere "sospetti su come sono andate le cose (si riferisce alle pagine delle sue bimbe bloccate durante la finalissima, ndr). La mia vittoria è stata quella di essere preferita dal pubblico per 13 settimane consecutive. Daniele Bossari meritava di vincere al di là della proposta di matrimonio fatta pubblicamente a Filippa". E, ovviamente, nell'intervista non è mancato un breve riferimento sibillino ai progetti futuri: "Presto uscirà qualcosa che porta il mio nome, è da un po' che ci lavoro. Ci vorrà ancora tempo ma quando ci riuscirò sarà un sogno che diventa realtà. Quest'anno sarà pieno di sorprese targate GDL". (Continua dopo le foto)

Ma eccoci al colpo di scena. Ricordate le parole di Andrea Damante a Verissimo sul matrimonio che abbiamo riportato in apertura? Beh, sembra che i fiori d'arancio siano tutto fuorché all'orizzonte, almeno per ora. Perché Giulietta, sempre a Nuovo Tv, ha parlato anche della sua storia d'amore con l’ex tronista di Uomini e Donne e rivelato: "Non lo sposo Andrea se lui non mi fa la proposta". Prima di tutto, come riporta il sito Leichic, bisogna aspettare la mossa ufficiale da parte del fidanzato. Mossa che, è evidente, non è ancora arrivata. "Ancora non abbiamo progettato nulla di definitivo – dice ancora - E poi la proposta deve farmela lui!". Alla fine si sbottona: "Mi piacerebbe sposarmi a Roma o a Taormina e vorrei una cerimonia con pochi intimi".

