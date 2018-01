Che turbolenze amorose per l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno! Ha un nuova fiamma: "Stiamo insieme da tre mesi e condividiamo già molte passioni", conferma Gianni Alemanno, che sul nuovo numero di Chi è stata fotografato per la prima volta con la nuova compagna, Silvia Cirocchi, avvocato e giornalista, oggi a capo della comunicazione del Movimento Nazionale del quale Alemanno è il segretario nazionale. "Ci siamo frequentati per lavoro e poi è nato l'amore". E riguardo a Isabella Rauti, con la quale è stato sposato quasi 25 anni e ha un figlio, Manfredi, dice: "Ci stiamo separando, ma la politica non c'entra, il nostro rapporto era esaurito". E sull'attuale compagna rivela: "Lei è il mio futuro". Parole forti, quindi e molto determinate. Ma facciamo un doveroso passo indietro: la prima volta fu nel 1996. La separazione fu prima politica e poi personale: lei scelse di rimanere nella Fiamma Tricolore con il padre Pino Rauti. Il marito Gianni Alemanno aderì invece al progetto di Fini, Alleanza Nazionale. Per Isabella Rauti e Alemanno (coppia storica della destra italiana, insieme dal 1989, genitori di Manfredi) la separazione, allora, durò sei anni. (Continua a leggere dopo la foto)

"La politica era una forma totalizzante, eravamo una coppia che viveva di passione e militanza . Saltammo per aria". Poi tornarono insieme. Ora la storia di ripete. Ma, come racconta lei a Luca Telese su La Verità, questa volta i contrasti sono prima personali e poi politici. "Noi siamo ancora tecnicamente sposati. Ci stiamo separando. Ma stavolta la rottura non è prodotta da un percorso politico. Ci siamo divisi politicamente dopo averlo fatto sul piano personale. Abbiamo due case, anche in politica: mio marito ha scelto Salvini, io resto con Fratelli d’Italia". (Continua a leggere dopo le foto)

Ora Isabella Rauti torna alla politica in Fratelli d’Italia accanto a Giorgia Meloni di cui ha stima profonda. A partire dalla campagna elettorale per la corsa a sindaco di Roma, fatta quando la leader di Fdi era incinta. "Ha fatto un miracolo, si può vincere anche perdendo". Della prima separazione Isabella Rauti disse che fu atipica. "Lui aveva le chiavi di casa, ci vedevamo spesso e seguivamo insieme la crescita di nostro figlio Manfredi, che allora aveva un anno. Facevamo anche le vacanze insieme", raccontò a Gente.

