Non è solo Elio ad avere "le storie tese", a quanto pare anche i conduttori de La Vita in Diretta Francesca Fialdini e Marco Liorni non si sopportano. Secondo i recenti gossip ci sarebbe parecchio astio e rivalità tra i due, ma un post della giornalista ha svelato la verità. Nessun problema con l’ex inviato del Grande Fratello: Francesca è felice e orgogliosa di avere accanto un collega come Marco. La Fialdini – che in passato ha lavorato a Unomattina in famiglia e Unomattina – ci ha tenuto a precisarlo sui social network, sottolineando quanto Liorni sia di aiuto in caso di problemi di salute. La giovane è costretta infatti a condurre il programma di Rai Uno con la febbre: l’epidemia sta mettendo in ginocchio tutta l’Italia e non ha risparmiato neppure la bionda presentatrice, colpita dal virus già due volte in pochi giorni. (Continua a leggere dopo la foto)

“È tornata la febbre. La seconda volta in pochi giorni, accidenti. È un ceppo resistente e chi ha già preso questa influenza si riguardi e si prenda i suoi tempi! Oggi Marco mi aiuterà ancora una volta e si prenderà cura di me. Sono fortunata ad avere un compagno di lavoro così. Grazie socio”, ha scritto Francesca su Instagram, ringraziando pubblicamente Liorni per la sua collaborazione. Dunque, altro che rivalità! I due vanno d’amore e d’accordo e con una dolce dedica Francesca ha voluto mettere a tacere tutte le malelingue. (Continua a leggere dopo la foto)

Ma non è che ora scoppia il gossip al contrario? Francesca Fialdini ha 37 anni e da tempo lavora in Rai. Il debutto nel mondo del giornalismo è però avvenuto a Radio Vaticana. Subito dopo ha lavorato nel programma religioso A sua immagine. Successivamente sono arrivati: Videozine, Fictionmania, Cultbook, Unomattina in famiglia e Unomattina. Ha condotto pure lo Zecchino d’oro. È single da qualche anno.

Ti potrebbe interessare anche: Francesca Fialdini è l’erede di Cristina Parodi al timone de ‘La vita in diretta’, di lei si è sempre saputo pochissimo, ma ora che sarà sotto i grandi riflettori ha deciso di sbottonarsi e tirar fuori tanti aspetti privati. La sua confessione