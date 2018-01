Ormai ci siamo abituati e quasi quasi neanche ci facciamo più caso, ma le forme di Mariah Carey vivono sul serio momenti tumultuosi. Quando l’abbiamo conosciuta, sullo scorcio degli anni ’80, vantava un fisico da urlo. Snella con gambe affusolate, con la sua voce aveva incantato chiunque. Ma nel corso del tempo, nonostante abbia solo 47 anni, la bella cantante americana ha attraversato vari stadi della bilancia e l’ago ha fatto su e giù non si sa più quante volte. E adesso ci troviamo di fronte all’ennesimo cambiamento. Domenica sera si sono tenuti a Beverly Hills gli attesissimi Golden Globe, che ogni anno premiano le star che si sono distinte per bravura e talento nel mondo del cinema e della tv. Come capita a ogni edizione, il red carpet si è trasformato in una vera e propria passerella, anche se hanno tutti sfoggiato dei look total black per sostenere la campagna lanciata da "Time's Up", che intende combattere contro ogni forma di molestia sul lavoro. Oltre ad Alessandra Mastronardi, l'unica italiana all'evento, Eva Longoria con il pancione ed Emma Watson con un nuovo look, ad aver fatto molto discutere è stata anche Mariah Carey. (continua dopo la foto)

L’ugola d’oro della musica statunitense è apparsa – di nuovo - decisamente trasformata sul tappeto rosso. La Carey ha sfilato sul red carpet della 75esima edizione dei Golden Globe e, a dispetto di quanto i fan si aspettavano, è apparsa in una forma radiosa e con parecchi chili di meno. Vuoi una drastica dieta, vuoi un vestitino super strizzato, le sue curve sono diventate molto meno generose. Se fino a qualche tempo fa la popstar è stata presa di mira perché visibilmente ingrassata, oggi le cose sono cambiate e sfoggia una silhouette impeccabile. Per l'attesa cerimonia ha optato per un look da urlo, caratterizzato da un lungo abito nero aderentissimo firmato Dolce&Gabbana con uno scollo a cuore che esaltava il décolleté procace e una gonna a sirena leggermente trasparente sulle gambe che lasciava intravedere la biancheria intima.





I complimenti per lei si sono sprecati. Trucco e look impeccabili e finalmente l’abbiamo ritrovata in forma e con un aspetto sano e sorridente. Per completare l’elegante outfit ha poi scelto dei gioielli molto luminosi (sfoggiava dei bei brillocchi) e ha tenuto i capelli sciolti e ondulati. La cosa che nessuno ha potuto fare a meno di notare è la sua trasformazione fisica, visto che Mariah sembra aver detto addio ai chiletti di troppo ed essere tornata in splendida forma. La conosciamo da molti anni e continua a essere una straordinaria artista e un sex symbol: quale uomo non vorrebbe avere al proprio fianco una donna tanto sensuale?

