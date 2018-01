"Glielo dico senza giri di parole: se sono diventato gay, lo devo soltanto a lei". E sulle pagine del settimanale DiPiù Cristiano Malgioglio, reduce dall'esperienza al Grande Fratello Vipm, ricorda gli anni in cui ha iniziato a provare attrazione per gli uomini. Lei chi? Il paroliere si riferisce a Carmen Miranda la cantante portoghese, star degli anni '40, che è diventata una vera e propria musa per Cristiano, allora giovanissimo. Precisazione d'obbligo: chi era Carmen Miranda. All'anagrafe Maria do Carmo Miranda da Cunha, classe 1909 e nata a Marco de Canaveses, in Portogallo, è stata una nota cantante e attrice portoghese naturalizzata brasiliana. Registrò i suoi primi album nei primi anni '30, diventando rapidamente l'interprete principale di grandi nomi della samba. Tra i suoi molti successi, alcuni classici della musica brasiliana come O que é que a baiana tem? di Dorival Caymmi e No tabuleiro da baiana di Ary Barroso. Negli anni '40, poi, si affermò a livello internazionale con la partecipazione a oltre una dozzina di film prodotti a Hollywood. Un successo straordinario che la rese la donna più pagata negli Stati Uniti nel 1945. Carmen Miranda è morta prematuramente nell'agosto 1955 all'età di 46 anni. (Continua dopo la foto)

"Avrò avuto quindici anni quando mio padre portò a cassa un disco settantotto giri di una certa Carmen Miranda – racconta sempre a DiPiù - Quando lo portò a casa non potevo immaginare che stava per cambiare la mia vita. L'ho messo e quando è partito ho sentito qualcosa che non avevo mai sentito prima". Quindi, totalmente affascinato e sedotto dal suo stile e dalle sue canzoni, Malgioglio ha iniziato a volerla imitare: "Ho avvertito il desiderio di vestirmi come lei. Avevo solo la sua foto sulla copertina del disco: in testa portava un turbante con della frutta tropicale. Mi misi una vestaglia colorata di mia madre, delle sue scarpe con il tacco alto, poi presi un cesto e lo riempii con della frutta. Mi legai il cesto in testa con un foulard di mamma. E così vestito cominciai a ballare e a cantare sulle note di Tico Tico, la canzone più bella di Carmen".

Ecco, in quel momento per Cristiano Malgioglio è cambiato tutto: "Fino a quando non ho sentito il disco di Carmen Miranda non avevo mai provato attrazione per gli uomini. Ero un ragazzo come tutti, lo ripeto. Solo dopo avere ascoltare le sue canzoni ho iniziato a provare quel tipo di pulsioni. La sua voce, le sue movenze mi facevano venire sempre più voglia di essere come lei. E poi ho capito di non essere come gli altri ragazzi, ho scoperto di essere gay".

