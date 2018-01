“Sì, ma quando?”. È questa la domanda che non trova risposta. Perché in fondo, parliamoci chiaro, dopo la proposta in diretta nazionale, ora c’è solo una cosa che manca tra la coppia più dolce della televisione italiana: il matrimonio. Parliamo naturalmente delle nozze tra Daniele Bossari e Filippa Lagerback, un evento che ormai possiede un posto d’onore sulle pagine di gossip. Il giorno del fatidico sì tra la conduttrice svedese e il vincitore del GF VIP è sempre più vicino. Ma c’è qualcosa di misterioso riguardo a queste nozze… In realtà, non c’è ancora una data. Le voci di corridoio parlano della prossima primavera, ma un giorno ben definito ancora non si conosce. Quello che invece si sa è che ci saranno tanti invitati celebri, tra i quali alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip. Sembra proprio che quelle tra l’ex conduttore di Mistero e la co-conduttrice di Che tempo che fa si apprestano ad essere delle nozze VIP. Tra i volti noti che ci si aspetta di vedere, ad esempio, ci dovrebbero essere sicuramente Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, da anni compagni di strada della Lagerback. Per quanto riguarda invece la lista dello sposo, qualcuno parlava di una cernita tra i partecipanti del GF VIP. C’è chi dice che ce ne sarà soltanto qualcuno, altri che ne mancheranno in molti. Ma come stanno davvero le cose? (Continua dopo la foto)

In realtà, sembra che ci saranno tutti i concorrenti dell’ultima edizione del reality show. A dichiararlo è lo stesso Daniele Bossari, in una recente intervista rilasciata ad Eva 3000. “Penso di estendere l’invito a tutti – ha rivelato il futuro sposo – Sono legato in modi differenti con ciascuno delle persone con cui ho condiviso il mio percorso nella Casa. Sono tutti partecipi di questo passo che io e Filippa ci apprestiamo a fare”. Nel frattempo la bella conduttrice è stata presa d’assalto dalla simpaticissima Luciana Littizzetto che nel corso dell’ultima puntata di Che tempo che fa, ha parecchio ironizzato sull’incontro in stile 50 sfumature di grigio tra il concorrente del GF VIP e l’amica Filippa, che è stata al gioco con la solita grazia e intelligenza. “Quando Bossari ha aperto la porta e ha visto Filippa… hai presente i documentari della National Geographic ‘la stagione degli amori’? Ho anche capito il vero significato di homo erectus” ha commentato la comica torinese di fronte ad un imbarazzato Fabio Fazio. (Continua dopo le foto)





Poi i due hanno chiesto delucidazioni sull’anello che gli autori del GF VIP hanno fatto trovare a Daniele Bossari durante la proposta di nozze in diretta: è vero, è finto, lo dovrà restituire? La risposta di Filippa Lagerback ha spiazzato tutti, guadagnandosi una virtuale standing ovation sui social: “Penso sia mio. E’ un anello di scena e non mi interessa che sia vero. Poteva essere di gomma, di carta, di qualsiasi materiale. L’importante è che un simbolo, è il simbolo del nostro amore”. Boom!

