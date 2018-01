Ha fatto discutere e non poco l'invito di Meghan Markle a Sandringham, per la consueta reunion natalizia della royal family. Ecco, royal family: la futura sposa del principe Harry non è ancora un membro, nonostante il fidanzamento ufficiale, ma la regina Elisabetta deve aver fatto uno strappo alla regola per lei. Strappo che non fece per Kate Middleton, che ha dovuto aspettare la fede al dito prima di varcare quella porta durante le feste. E anche stavolta i rumor avevano ragione: la presenza di Meghan era stata già annunciata dai tabloid, poi è arrivata l'ufficialità. Con tutti i pettegolezzi sulle presunte ire di Kate che, da quando è arrivata Meghan a Palazzo viene sempre tirata in ballo per sospette gelosie e invidie. Quello che invece non era ancora stato reso noto è il regalo che l'attrice canadese ha portato alla sovrana. E c'è da tenersi forte, perché che la Markle fosse un tipo anticonvenzionale si era capito, ma che avesse anche – ed è il caso di dirlo – così tanto 'coraggio' non ce lo aspettavamo. Coraggio e ironia da vendere. (Continua dopo la foto)

Voi, per dire, avreste mai l'ardire di presentarvi alla regina d'Inghilterra con un pacchettino con dentro un criceto giocattolo che canta? Probabilmente no. Ma Meghan Markle sì. L'ha fatto e l'ha pure conquistata, dicono, con quel dono divertente e anche economico che avrà reso felci anche i suoi corgi. Come riporta il quotidiano Il Tempo, sembra infatti che, aperto il regalo, la sovrana sia scoppiata a ridere, felice, ringraziando Meghan per l'adorabile presente. Da Palazzo nessun commento, ma pare che il curioso oggetto sia stato suggerito dal fidanzato Harry, che ha ereditato il senso dell'umorismo (apprezzato particolarmente dal principe Filippo) dalla mamma, Lady Diana. Elisabetta, sotto la scorza dura, ama ridere e far ridere, perlomeno quando è in compagnia delle persone con le quali si sente a suo agio.

Si sa che il regalo della Markle è stato donato alla regina alla presenza di Kate e William, di Carlo e Camilla, alle sei del pomeriggio della vigilia di Natale, nel salotto bianco di Sandringham Palace. La regina ha scartato il pacchetto della (quasi) nipote acquisita scoppiando in un'allegra risata. "Questo criceto farà compagnia ai miei cani", ha detto senza nascondere il suo apprezzamento. Certo, magari si farà meno risate il giorno del matrimonio se, come scrivono in questi ultimi giorni i tabloid, sarà davvero così anticonvenzionale come si mormora. Un rumor su tutti che se confermato rappresenterebbe una rottura con la tradizione: pare che Meghan abbia deciso di farsi accompagnare dalla mamma anziché dal papà all'altare.

