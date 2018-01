Il gossip impazza. E la notizia è bomba. È di nuovo finita tra Antonella Mosetti e Salvatore Gabriel Valerio. La showgirl ha confermato a Pomeriggio 5 di essere tornata single. Solo qualche settimana fa l’ex ragazza di Non è la Rai aveva confidato alla stampa di desiderare un altro figlio dal fidanzato ma, evidentemente, con il nuovo anno qualcosa è andato storto. La Mosetti non ha voluto svelare i dettagli della rottura ma sicuramente il rapporto con l’ex cantante di Amici non è mai stato rose e fiori. Già qualche mese fa, infatti, i due si erano lasciati una prima volta per poi tornare insieme. Il tutto documentato sui social network, dove entrambi sono molto seguiti. C’entra forze la differenza d’età visto che lei è più grande di lui? Chissà… di sicuro Antonella non è più riuscita a trovare pace in amore da quando si è lasciata con Aldo Montano, uno degli uomini più importanti della sua vita. “Io e Gabriel ci frequentiamo da un mese. Lui è più giovane, ma ha una gran testa e mi fa stare bene". (Continua a leggere dopo la foto)

E continua: "Spero di trovare la mia serenità, me lo merito. Mi manca l’amore. Spero sia lui, lo dico con il cuore” aveva spiegato qualche mese fa Antonella. Dopo la riappacificazione la Mosetti aveva invece fatto sapere su Instagram: “Quando un amore è forte il come si trova sempre”. In un’intervista concessa al settimanale Spy aveva rivelato: ““Ho trovato uno zingaro come me, ma a questo giro potrei fare il figlio maschio”. Cosa è andato storto tra l’ex concorrente del Grande Fratello Vip e il componente degli Studio 3? (Continua a leggere dopo la foto)

Procede invece a gonfie vele la storia d’amore tra Asia Nuccetelli e il fidanzato Gianfranco, migliore amico di Salvatore Gabriel Valerio. È stato proprio quest’ultimo a far conoscere i due che su Instagram appaiono sempre più complici e passionali. “Intensi, duri, belli, fragili, veri. Senza limiti. Amarci è folle” ha scritto di recente Asia a corredo di una romantica foto col fidanzato.

