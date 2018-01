Ti potrebbe interessare: L'AMORE VINCE TUTTO. IL VIDEO VIRALE CHE SPOPOLA IN RETE...

Ed eccoli, finalmente, alcuni aggiornamenti sulla lovestory tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Il ciclista è stato ospite di Domenica In su Rai1. Prima ha risposto alle domande di Adriano Panatta sulla sua carriera sportiva (per nulla paragonabile a quella del padre, Francesco, grande campione di ciclismo), poi però Cristina Parodi “non ha resistito” a stuzzicarlo sulla storia d’amore con Cecilia Rodriguez, nata nella Casa del Grande Fratello Vip 2. Come procede la relazione con l’argentina? “Stiamo vivendo un bel rapporto d’amore. Usciti dalla Casa stiamo cercando di coltivarlo il più possibile. Nozze? Quelle sono invenzioni della stampa, ogni cosa al suo tempo. Come tutte le coppie si vive giorno per giorno…”. Nelle foto dopo il periodo natalizio Cecilia mostra un vistoso anello. Ma il “merito” non è di Ignazio: “L’anello? E’ stato tutto travisato, in realtà lo ha regalato Belen. Io? E’ un po’ presto ancora…”. La stessa Cecilia aveva dichiarato al settimanale Spy... (Continua a leggere dopo la foto)

"Alt. Vi devo fermare subito. L’anello è un regalo bellissimo, ma arriva da mia sorella Belen. Ignazio, invece, mi ha regalato un bracciale tennis di brillanti altrettanto bello, anzi prezioso. Per ora dunque niente nozze, anche se ho notato che sono in tantissimi che ci vorrebbero vedere già sposati”. I fan della giovane coppia devono aspettare ancora un po’ per la proposta di matrimonio. I genitori hanno conosciuto Cecilia Rodriguez e spesso la frequentano con il figlio. (Continua a leggere dopo la foto)

Lui ribadisce: “La mia famiglia è distante dal mondo dello spettacolo, mio padre fa lo sportivo ma, conoscendola, ha superato le titubanze iniziali che c’erano”. Cosa c’è nel futuro professionale di Ignazio? “Il Grande Fratello è stato una parentesi. Tornerò nell’azienda di famiglia (agricola e vitivinicola, ndr), lì c’è da fare”.

Ti potrebbe interessare anche: "Siete fantastici!". Cecilia, Ignazio e il regalo di Natale che non ti aspetti. Si parla in continuazione della coppia nata nella Casa, inseparabile anche durante le feste, che per la cronaca hanno passato così. Ma ecco “il dono speciale” che forse vi è sfuggito