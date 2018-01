Ti potrebbe interessare: L'AMORE VINCE TUTTO. IL VIDEO VIRALE CHE SPOPOLA IN RETE...

Alea iacta est, il dado è tratto. Se ne faranno una ragione i cattivi auguri, i gufi, le civette e le comari tra Luca Onestini e Ivana Mrazova è amore vero. A confermarlo non sono stati i diretti interessati ma Silvia Toffanin dallo studio di Verissimo, la signora Berlusconi ha infatti svelato che l’ex tronista di Uomini e Donne e la modella ceca sono ufficialmente una coppia ma che per una questione di riservatezza stanno vivendo il loro amore nel riserbo più assoluto. Questo nonostante le parole di Ivana che tempo fa aveva affermato:“Io e Luca abbiamo un rapporto bellissimo di amicizia. Tutti ci chiedono se siamo fidanzati, ma non lo siamo. Viviamo giorno per giorno e vediamo che succederà”. Qualcosa, di sicuro, è successo. Gli indizi del resto c’erano tutti. Solo qualche settimana fa i due concorrenti erano intervenuti a Mattino Cinque dove Federica Panicucci gli aveva chiesto notizie su possibili sviluppi nel loro rapporto: "Sviluppi ancora no, fosse per me magari si, convincetela, spezzate una lancia in mio favore", aveva detto l'ex tronista con gli occhi di chi ha preso quanto meno una bella sbandata. (Continua dopo la foto)

Immediata la risposta della modella ceca, che solo pochi giorni fa aveva annunciato la fine del suo fidanzamento con Alessandro Allevato. "Datemi un po' di tempo", aveva Ivana visibilmente imbarazzata mentre dallo studio arriva il consiglio di Cecilia Rodriguez: "Ma buttati ciccia, che aspetti". Davanti alle telecamere di Mediaset i due si erano scambiati un bacio e, sotto i flash impazziti dei fotografi, avevano concesso il bis durante la serata organizzata da la Fabbrica del sorriso. Daniele Bossari, presente all'evento, aveva preso così la parola affermando pubblicamente: ''Io sostengo il loro amore''. Il pubblico aveva così chiesto un bacio ai due. Ivana, dopo aver dato un bacio sulla guancia a Luca lo aveva baciato sulle labbra scatenando i fan.





Che qualcosa fosse già successo si era intuito da un video pubblicato da uno degli autori del Grande Fratello, il giornalista di Spy e Chi Gabriele Parpiglia. Nel filmato pubblicato sull'account Instagram si vedevano Luca e Ivana lasciare insieme l'hotel e dirigersi verso un'auto che li aspettava all'ingresso. “Inseparabili. Eccoli insieme mentre lasciano Milano Marittima. Luca Onestini e Ivana Mrazova, un’altra nuova coppia è ufficialmente nata dopo il Gf Vip 2'', scriveva il giornalista sui social. E aveva ragione.

Ti potrebbe interessare: Ivana Mrazova, che colpo! Dopo l’avventura al Grande Fratello e la love story con Luca Onestini, per la modella ceca si apre un nuovo capitolo. Ecco dove la vedremo e con chi