La loro storia d’amore, nata tra le mura del GF Vip, è più solida che mai. I più scettici avevano pensato fosse un fuoco di paglia e che il rapporto sarebbe durato ben poco. Invece i due sono molto affiatati, partecipano alle serate in discoteca insieme e immortalano via social i loro continui spostamenti in giro per l’Italia. Cecilia è inoltre spesso ospite della tenuta Moser, in Trentino, dove è stata anche vittima di uno scherzo organizzato da Ignazio, coadiuvato da “Le Iene”. Detta della loro vita sentimentale, in queste ultime settimane circola una clamorosa indiscrezione, che vedrebbe la neo coppia pronta per partecipare ad un nuovo reality: Temptation Island Vip Il format, normalmente dedicato a coppie non famose, dovrebbe compiere il medesimo percorso del Grande Fratello e dunque riguardare alcune coppie famose della televisione italiana. Sebbene non ci siano ancora conferme ufficiali, tempo fa Maria De Filippi aveva parlato della probabile nascita di questo nuovo format. Le riprese dovrebbero incominciare dopo la fine di Temptation Island classico, con la stessa location, senza però la presenza della storica voce narrante, ovvero Filippo Bisciglia. (Continua dopo la foto)

Intervistati sull'argomento da Gabriele Parpiglia per Spy, Cechu e Nacho hanno negato fermamente l'ipotesi con un "no, assolutamente". I due sembrano aver infatti la testa altrove. A soli due mesi dal primo, la sorella di Belen e il figlio di Francesco Moser pensano alle nozze e a costruire una famiglia insieme. Cerro dal momento che lei pensava al matrimonio con Francesco Monte fino a qualche tempo fa, la cosa stupisce ma, si sa, al cuore non si comanda. A rivelare lo scoop è stata la stessa Chechu nel corso di una serata in discoteca. Ospite a Civitanova Marche proprio insieme al fidanzato, la Rodriguez ha confessato che c’è già stata una promessa d’amore eterno.

Una promessa che potrebbe concretizzarsi presto, nel giro di un anno. Dal momento che più volte Cecilia ha detto di voler diventare madre, i più romantici pensano che il matrimonio si concretizzerà entro il prossimo anno. Nacho è pronto a soddisfare i desideri della sud americana e ha pubblicamente ammesso di voler sposare la neo fidanzata. “Ha promesso che mi sposerà!” ha dichiarato Cecilia in discoteca, davanti a ben tremila persone accorse ad ammirare da vicino la coppia del momento. A farlo sapere è il Corriere Adriatico che, intervistando i due ragazzi, li ha scoperti più che mai innamorati. Nonostante l’esperienza nel reality show di Canale 5 sia stata tutt’altro che facile. “L’uscita dalla casa è stata uno choc, abbiamo avuto fin da subito i riflettori puntati addosso, fuori è ancora più difficile che dentro, per fortuna siamo in due a sostenerci. Ora riprendiamo la nostra vita insieme” ha assicurato Ignazio Moser.

