Dopo che per settimane ci si era chiesti se Aron, figlio di Aida Yespica, fosse stato affidato al padre Matteo Ferrari, è la showgirl a chiarire come stanno davvero le cose. Intervistata dal settimanale Oggi, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip fa sapere che il bambino tornerà presto con lei in Italia. Aron, che ha quasi sempre vissuto a Miami dove c’è la sua scuola e dove frequenta gli allenamenti di basket, tornerà presto in Italia con sua madre che, chiusa la parentesi americana, ha scelto di tornare a vivere a Milano: "Sono tornata in Italia per lavorare, anche se stare lontano da mio figlio è stato difficile. Ma l’ho fatto anche per lui, sapendo che era coccolato dall’amore del padre. Ora però è arrivato il momento di iniziare a una nuova vita con Aron, qui". Aida ha vissuto tre mesi difficili lontana dal suo bambino. Per tutta la durata dell’avventura al Grande Fratello Vip, la showgirl venezuelana non ha potuto vedere suo figlio, rimasto negli Stati Uniti insieme a Ferrari. (Continua a leggere dopo la foto)

È sbagliato, però, pensare che fosse rimasto in America perché legalmente affidato al padre. Quella lontananza tanto lunga sarebbe da attribuire solo agli impegni professionali di Aida, impegni che avrebbero una ragione ben precisa: "Ho contribuito al suo mantenimento. È giusto che una madre abbia la possibilità di crearsi una propria indipendenza economica e abbia la soddisfazione di mantenere il proprio figlio al pari del padre". Uscita dal Grande Fratello Vip Aida è tornata single, avendo scelto di chiudere l’ennesima storia d’amore. Sono tantissime le relazioni che la Yespica ha vissuto negli anni, tutte irrimediabilmente finite, alcune anche molto male. (Continua a leggere dopo la foto)

Cresciuta e con le idee più chiare, Aida si augura di non commettere altri errori in futuro: "Mi è capitato spesso di fallire in amore e di sbagliare, certo. Oggi so che non voglio più farlo. Non ho più paura di stare da sola. Prima di tutto ci siamo io e mio figlio". A rappresentare questa voglia di cambiamento c’è la storia con Geppy, l’ex fidanzato che Aida continua a frequentare solo in amicizia. “Siamo rimasti amici, oggi abbiamo un rapporto maturo di chi si è voluto bene” racconta la showgirl oggi, decisa a non ricadere negli stessi errori già commessi in passato.

