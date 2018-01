Ti potrebbe interessare: L'AMORE VINCE TUTTO. IL VIDEO VIRALE CHE SPOPOLA IN RETE...

L'amore al tempo dei social non può rimanere nascosto, e quindi ecco accontentati i tanti fan della nuova coppia. “Ti amo”, è la didascalia che accompagna la foto postata dalla Velina di Striscia. Accanto a lui il ballerino. Tra i due la passione è evidente visto il bacio sulle labbra. Shaila Gatta ha 22 anni, è nata ad Aversa, ma è cresciuta a Napoli. Ha frequentato al liceo linguistico e studia danza da quando aveva 10 anni e quest’estate è stata a Los Angeles per migliorarsi. E’ stata concorrente di Amici 14 e nel corpo di ballo di Ciao Darwin e di Tale e quale show. Le piace realizzare creme di bellezza fatte in casa, gioielli artigianali e ricamare (passione che le ha trasmesso la madre sarta). Ama gli animali e ha un coniglio ariete di nome Soni. Il suo fidanzato è Jonathan Gerlo, ex concorrente come lei del talent show di Maria De Filippi. “Quando l’ho visto la prima volta ero fidanzata. Poi ci è capitato di incontrarci di nuovo e io ero ormai single. (Continua a leggere dopo la foto)

Non ci siamo più lasciati. Lui mi coccola, mi fa sentire donna: non mi era mai capitata una cosa del genere prima”, disse lei al settimanale Nuovo. Lui, che recentemente ha danzato anche per Emma Marrone, per quanto riguarda il gossip, ha avuto in passato un flirt con un’altra ballerina di Amici, Giulia Pauselli, ex di Stefano De Martino e oggi impegnata con Marcello Sacchetta. (Continua a leggere dopo la foto)

Shaila ha postato diverse foto in vacanza da Parigi o Napoli durante il periodo natalizio. E Striscia? In questi giorni le puntate proposte sono state registrate con largo anticipo. Da lunedì 8 gennaio torneranno a essere “confezionate” pochi minuti prima della messa in onda. Si torna al lavoro, però questo amore andrà comunque forte!

