È sotto gli occhi di tutti che la storia d'amore nata (non con poche polemiche, visto che lei era impegnata con Francesco Monte) nella Casa del Grande Fratello Vip tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sembra proseguire alla grande. Già dopo la fine del reality erano inseparabili. Chechu, dopo aver chiarito con l'ex fidanzato, ha preso in affitto una nuova casa a Milano e Ignazio la raggiunge quando può. Non convivono ancora, è presto, eppure lei ha già dichiarato di voler avere presto un bambino. Parole uscite durante un'intervista rilasciata al settimanale Chi poco prima di Natale: "Sotto l'albero ho voglia di diventare mamma. E non scherzo. L'età è giusta. Ho trovato il mio uomo, quello giusto, va bene così. Non voglio diventare mamma da vecchia". Ma dopo questa rivelazione che a molti è sembrata un tantino prematura dal momento che si conoscono da pochi mesi, sono arrivate le foto e le Instagram Stories di Capodanno. E i fan, alla vista di quel dettaglio sfoggiato dall'argentina, non hanno potuto non farsi qualche domanda. Un anello, ecco cosa spiccava nei post. (Continua dopo la foto)

D'accordo che fanno sul serio, che sono innamorati e fanno progetti come ogni coppia neonata. Ma siccome si mormorava già nelle scorse settimane di una presunta proposta di matrimonio, l'anello al dito di lei è sembrato a molti la prova che la Rodriguez e Moser stiano bruciando le tappe. Quel gioiello visto di sfuggita su Instagram, dunque, ha innescato una serie di domande. Che ora, però, a qualche giorno dalla pubblicazione di quelle foto e di quei filmati, trovano risposta. L'anello che abbiamo visto tutti, in realtà, non è di fidanzamento. Non è un pegno d'amore di Ignazio. È stata Cecilia in persona, interrogata dal settimanale Spy, a chiarire tutto, in primis l'equivoco, nell'ultima intervista. Perché quel gioiello che in certi casi ha un significato importante non gliel'ha regalato il suo compagno. (Continua dopo le foto)

“Alt. Vi devo fermare subito – dice la modella argentina - L’anello è un regalo bellissimo, ma arriva da mia sorella Belen. Ignazio, invece, mi ha regalato un bracciale tennis di brillanti altrettanto bello, anzi prezioso. Per ora dunque niente nozze, anche se ho notato che sono in tantissimi che ci vorrebbero vedere già sposati”. Beh, non le avrà regalato un anello per Natale, ma sempre di preziosi si tratta. Mistero dell'anello risolto. I fan, dunque, dovranno aspettare ancora un po' per le nozze di Chechu e Nacho.

