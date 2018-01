Ti potrebbe interessare: L'AMORE VINCE TUTTO. IL VIDEO VIRALE CHE SPOPOLA IN RETE...

Oramai è risaputo: tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci il divorzio è una questione confermata. Tutti parlano di una vera e propria separazione consensuale, niente crisi, urla e grandi cataclismi, ma pur sempre una storica rottura. Secondo quanto scrive Chi, l'infedeltà non c'entra: semplicemente la loro storia si è esaurita. E sempre il settimanale diretto da Alfonso Signorini dà conto di alcuni dettagli dell'accordo di separazione, avviato proprio alla vigilia di Natale: Elisabetta, Flavio e l'amatissimo figlio Nathan Falco continueranno a vivere nel principato di Monaco. Ma la Gregoraci e il bimbo si trasferiranno in una casa più piccola, il cui affitto verrà pagato da Briatore. Sempre ad Elisabetta resteranno le quote in condivisione di alcuni locali di proprietà del marito, come il Bar Cova, il Twiga e il Cipriani. Oltre a tutto ciò, ovviamente, un sostanzioso assegno di mantenimento e l'attico a Roma nel quartiere Parioli. (Continua dopo la foto)

A testimoniare tutto ciò, il settimanale Chi pubblica in esclusiva, nel numero in edicola dal 3 gennaio, le eccezionali immagini scattate il 23 dicembre scorso, giorno in cui Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci hanno firmato la separazione consensuale che ha messo fine al loro matrimonio durato 11 anni. Nelle foto si vedono i due ex coniugi mentre escono dallo studio di uno dei loro avvocati accompagnati dai rispettivi legali: l'avvocato Annamaria Bernardini de Pace (a sinistra nella foto con gli occhiali) per Flavio Briatore, e Maria Cristina Morelli per Elisabetta Gregoraci. Musi lunghi e facce tristi: inevitabile che in un giorno così duro gli ormai ex coniugi siano travolti dalla malinconia. Dopo aver firmato la separazione consensuale Briatore e l'ex moglie sono tornati insieme in auto a Montecarlo.





L'ultimo botta-e-risposta sui social c'è stato nei giorni subito dopo Natale: il 27 Flavio Briatore postava su Instagram un filmato del suo viaggio in jet privato a Malindi, sua seconda casa in kenya; il giorno dopo, Elisabetta Gregoraci rispondeva con un topless da urlo e ditino provocante tra le labbra sul suo Instagram. Meno di 24 ore dopo, la "bomba": i due, una delle coppie più glamour di questo inizio millennio, si sono ufficialmente separati. Come faremo adesso senza di loro? Benissimo, che domande…

Ti potrebbe anche interessare: “Perché Nathan è rimasto con Briatore?”. Mistero e dubbi sulla separazione. Dopo la notizia dell’addio, domande a non finire per l’imprenditore e la showgirl. Persino questa, delicatissima, sul figlio. La versione della Gregoraci