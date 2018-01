Ti potrebbe interessare: L'AMORE VINCE TUTTO. IL VIDEO VIRALE CHE SPOPOLA IN RETE...

Da sogno erotico degli italiani a suora il passo potrebbe essere più breve di quanto si pensi. Potrebbe essere così infatti per Eleonora Giorgi, ex compagna di Massimo Ciavarro e protagonista di pellicole poi divenute cult come Borotalco, al fianco di Carlo Verdone. A lanciare la notizia è il settimanale Spy, al quale la Giorgi ha detto di volersi chiudere in convento. Parole non nuove per la verità già rilasciate a Diva e Donna mesi fa quando disse: "Non escludo la clausura. Chiudermi in una comunità. Forse in un convento. [...] Sono stanca. Non ne posso più del cuore che batte forte e mi assorda". Una decisione presa dopo una profonda analisi introspettiva: la dipendenza dall'eroina in giovane età, il successo attivato con le commedie sexy, gli amori sfortunati ma totali. "Ho capito che l'amore profondo, quello che ho sempre cercato, è molto pericoloso" spiega la Giorgi parlando della sua autobiografia, uscita per i tipi Mondadori. Tra gli amori pericolosi, del resto, l'attrice annovera anche quello con l'ormai scomparso marito Angelo Rizzoli, dalla cui unione è nato Andrea e che venne coinvolto nello scandalo della P2. (Continua dopo la foto)

[caption id="attachment_248806" align="alignnone" width="800"]

"A 24 anni sono entrata in una storia più grande di me" ha dichiarato l'attrice. "Angelo era doppio, conosceva il bene ma precipitava nel suo opposto". Eppure la Giorgi non ha smesso di amare, di cercare la complicità con un uomo, trovato in Massimo Ciavarro, conosciuto sul set di «Sapore di Mare 2», un amore travolgente che l’ha portata subito alle nozze.

«Fu un amore di una complicità estrema e fu il modo più diretto e reale che avessi di rappresentarmi per quella che ero. Sono stata più di dieci anni con Massimo, la parte più affettuosa e serena della mia vita. Eravamo perfetti nelle cose pratiche, ma volevo poesia e lui era la prosa».

[/caption]

fotogramma - eleonora giorgi - ROMA 20 Ott 2007 - SOFIA LOREN HA RICEVUTO IL PREMIO CAMPIDOGLIO DALLE MANI DEL SINDACO DI ROMA VELTRONI. PRESENTI ALLA CERIMONIA MOLTI PERSONAGGI DELLO SPETTACOLO, ELEONORA GIORGI

Ad oggi la Giorgi nonostante il passato turbolento è concessa di amare ancora, confessando di aver intrecciato una relazione con un amico. «Ho rivisto dopo tanti anni un amico che vive lontano da Roma e con grande delicatezza abbiamo iniziato a frequentarci».

Tempi passai e superati. Oggi, all’alba dei 63 anni, l’attrice è stanca di vivere in maniera così forte ciò che le accade. “Sento molto forte il bisogno di raccoglimento per il quarto tempo della mia vita“. Una decisione che richiede sicuramente tempo e meditazione. Inoltre la Giorgi si dichiara entusiasta di poter condividere questa esperienza e questo nuovo capitolo con persone che provono le stesse sue emozioni ed aspirazioni. Continua:” Mi piacerebbe condividere il mio futuro con persone che hanno la mia stessa aspirazione“.

