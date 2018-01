Ti potrebbe interessare: L'AMORE VINCE TUTTO. IL VIDEO VIRALE CHE SPOPOLA IN RETE...

Che i figli delle star spesso seguano le orme dei genitori famosi non è certo una novità. Un cognome di un certo peso, è ovvio, un po' aiuta, ma non basta. Ci vuole anche il talento. Beh, l'ultimo arrivato tra i 'figli di' che provano a sfondare, in questo caso nel fashion system, è il secondogenito di Andrea Bocelli, il mitico tenore italiano conosciuto e apprezzato in tutto il mondo a cui, di recente, è stato anche dedicato un film, La musica del silenzio, diretto da Michael Radford, tratto dall'omonimo romanzo scritto da Bocelli stesso e liberamente ispirato alla sua vita dall'infanzia fino all'inizio della sua grande carriera. Nel film, andato in onda su Raiuno a inizio ottobre scorso dopo essere sbarcato nelle sale, Bocelli è interpretato dal bravissimo Toby Sebastian con l'alter ego di Amos Bardi. Il tenore italiano compare fisicamente in una scena del film e la sua presenza accompagna l'intera durata della pellicola sotto forma di voce narrante. Ma torniamo al secondogenito di Bocelli, Matteo. Diteci, l'avete mai visto prima d'ora? Ha vent'anni e, a giudicare dalle ultime, ha già la strada spianata. (Continua dopo la foto)

Matteo è nato nel 1997, ha 20 anni ed è il secondo figlio del tenore e di Enrica Cenzatti, la prima moglie da cui ha avuto anche Amos, di due anni più grande. Matteo sta provando ad avere successo nel mondo della moda ma nel contempo sta seguendo anche le orme del papà. Ama cantare e infatti studia al Conservatorio Luigi Boccherini di Lucca e ha già ottenuto molti apprezzamenti. Si è infatti esibito su diversi palchi internazionali, come quello del Celebrity Fight Night del 2016 e 2017 o del David Foster and Friends a Washington e, a detta di molti, avrebbe lo stesso talento del famoso padre. Ma a vedere le foto è lampante anche il suo fascino. Tutto mediterraneo con quei capelli neri e gli occhi scuri e profondi. (Continua dopo le foto)





Non a caso, eccoci alla notizia, Matteo Bocelli è già richiestissimo come testimonial. E infatti è già diventato protagonista della campagna pubblicitaria per la stagione Autunno/Inverno 2017-18 di Guess. Il 20enne è apparso in uno degli scatti realizzati a Los Angeles lo scorso autunno ma resi noti solo negli ultimi giorni. Eccolo con la barba incolta, elegantissimo con lo smoking nero con papillon, camicia bianca e giacca dal collo di raso. E al suo fianco ecco che spunta Jennifer Lopez, meravigliosa e fasciata da un tubino rosa di velluto con alcune stringhe sul busto, che lo abbraccia e che si avvicina a lui in modo sensuale. Insomma, magari Matteo deciderà di intraprendere la carriera del padre, ma la sua prima esperienza nel mondo della moda è già un bel traguardo.

