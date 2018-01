Ti potrebbe interessare: L'AMORE VINCE TUTTO. IL VIDEO VIRALE CHE SPOPOLA IN RETE...

Finito questo secondo Grande Fratello Vip dei record, per giorni i fan si sono interrogati sull'assenza di Giulia De Lellis nei salotti tv di Canale 5. Ovvero quelli di Barbara D'Urso, Pomeriggio 5 e Domenica Live, dove quasi tutti gli ex coinquilini dell'esperta di tendenze erano passati appena usciti dalla Casa di Cinecittà. Quasi tutti perché, prima di Giulietta, anche Cecilia e Jeremias Rodriguez, come si ricorderà, avevano dato forfait a Carmelita scatenando una polemica durata giorni. Quindi qualcuno aveva fatto due più due: "Non solo i fratelli Rodriguez – scriveva Libero un mesetto fa - Anche Giulia De Lellis, finalista del Grande Fratello Vip, ha deciso di non presenziare nel salotto di Barbara D'Urso. Giulia è stata più volte opinionista delle trasmissioni condotte da Barbara, diventando una delle sue pupille. Ma adesso gli equilibri sarebbero cambiati. Gira voce che la bella romana abbia rifiutato le ospitate nel programma condotto dalla 60enne conduttrice. Dietro questa clamorosa e insolita decisione ci sarebbe lo zampino di Belen Rodriguez che avrebbe consigliato, come ha fatto con i suoi fratelli Cecilia e Jeremias, di non partecipare ai salotti di Canale 5 per non inflazionarsi. Sarà vero?". (Continua dopo la foto)

No, non lo è. Alla domanda sul motivo della sua assenza nei salotti di Barbara, dove tra l'altro è stata per diverso tempo anche opinionista fissa, la De Lellis ha replicato con un po' di ritardo sulle pagine del settimanale Nuovo Tv. E dalla sua risposta si capisce che non c'è alcun attrito con la conduttrice, regina dei salotti Mediaset, e non c'è nemmeno lo zampino di Belen, come si vociferava a reality finito, quando è esplosa la polemica sul forfait dei fratelli Rodriguez e della De Lellis stessa. "Purtroppo i miei impegni attuali non mi lasciano molto tempo e devo fare rinunce", ha spiegato Giulietta. Che, a proposito sull'amicizia con Belen precisa: "Dire che ho stretto amicizia non è corretto. Ho scoperto una persona molto schietta e sincera e queste sono caratteristiche in cui mi ritrovo". (Continua dopo le foto)

L'intervista a Nuovo Tv è stata anche l'occasione, l'ennesima, per tornare sulla mancata vittoria al Grande Fratello Vip: "Non ho sospetti su come sono andate le cose (si riferisce alle pagine delle sue bimbe bloccate durante la finalissima, ndr). La mia vittoria è stata quella di essere preferita dal pubblico per 13 settimane consecutive. Daniele Bossari meritava di vincere al di là della proposta di matrimonio fatta pubblicamente a Filippa". E, ovviamente, non manca nemmeno un breve riferimento sibillino ai progetti futuri: "Presto uscirà qualcosa che porta il mio nome, è da un po' che ci lavoro. Ci vorrà ancora tempo ma quando ci riuscirò sarà un sogno che diventa realtà. Quest'anno sarà pieno di sorprese targate GDL".

