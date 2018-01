Ti potrebbe interessare: L'AMORE VINCE TUTTO. IL VIDEO VIRALE CHE SPOPOLA IN RETE...

Prima di saltare alle conclusioni aspettate un attimo. Non c’entra l’olio di palma e neppure i grassi idrogenati, certo è che un Antonio Banderas così non l’avevamo mai visto. Smagrito, pallido, senza più un capello in testa, l’ombra del sex symbol che fu. La foto ha iniziato a circolare in rete nei giorni scorsi e subito ha mandato in allarme i fan mentre altri hanno gridato al fotomontaggio. Tutto vero, invece. Anche se dietro si nasconde una verità differente da quella che potreste immaginare.Antonio Banderas interpreterà Pablo Picasso nella seconda stagione della serie "Genius", in onda su National Geographic nel 2018. La nuova serie televisiva sarà trasmessa in oltre 170 paesi e tradotta in 45 lingue. Accanto all'attore ci sarà Clémence Poesy che sarà Françoise Gilot, pittrice e scrittrice con cui Picasso ha avuto due figli. Lo rivela una foto pubblicata dal settimanale ¡Hola! e ripostata su Instagram dall’attore. Nella prima immagine è accanto all'attore Alex Rich che sarà Picasso da giovane. Nella seconda, invece, Banderas indossa una parrucca grigia con la quale veste i panni del pittore cinquantenne. (Continua dopo la foto)

Al magazine americano People la star ha confessato di essere molto orgoglioso di poter vestire i panni del grande artista di Malaga, che tra l'altro è anche la città in cui è nato e cresciuto l'attore: «Questo è innegabilmente uno dei personaggi che è stato più presente nella mia vita - ha rivelato Banderas -. Ricordo che quando ero piccolo, passavo ogni giorno davanti alla casa di Picasso, andando a scuola».

Doppiatore, attore, regista, produttore cinematografico Antonio Banderas il domani festeggia il suo 'mezzo secolo' dopo tanti successi. Scoperto da Pedro Almodovar nel 1982 debutta nel film 'Labirinto di Passioni'. Da allora ha recitato in ben 64 film tra cui 'Philadelphia' di Jonathan Demme, vincitore di due premi Oscar. (Continua dopo le foto)

Il successo di pubblico è arrivato poco più tardi, nel 1996, con la commedia 'Two Much - Uno di troppo', diretta da Fernando Trueba. Un set del tuttto speciale anche per altre ragioni: è lì che durante le riprese si innamora di Melanie Griffith con la quale oggi ha una figlia, Stella del Carmen. Regista di 'Pazzi in Alabama' e in 'El camino de los ingleses' non si fa mancare neppure l'esperienza di produttore: 'White river kid' nel 2000 e 'Spy Kids - Missione 3D: Game Over' nel 2003. Senza contare il doppiaggio di 'Shrek 2', 'Shrek terzo' e 'Shrek e vissero felici e contenti'. Insomma Banderas ha dietro di sé un mezzo secolo di progetti realizzati.

