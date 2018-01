Ti potrebbe interessare: L'AMORE VINCE TUTTO. IL VIDEO VIRALE CHE SPOPOLA IN RETE...

Uomini e Donne avrà pure tanti difetti ma su una cosa ci piglia sempre: l’amore di tanto in tanto, quello vero si intende, lo fa nascere nel più curioso dei modi. E tra relazioni di carta, basate sul nulla se non altro che sulla popolarità forzata, a volte può capitare che anche tra due corteggiatori nasca qualcosa. Non è di certo la prima volta, ma fa sempre sorridere quando succede. In questo caso parliamo di un ex spasimante di Rosa Perrotta, l’ex tronista di Uomini e Donne, uno dei tanti visto ci sono stati molti corteggiatori. Tra uno, da subito, è spiccato una vecchia conoscenza della napoletana, Alex Adinolfi, e i due sono stati spesso al centro di un dibattito. In particolare Mattia Marciano – dichiaratosi poi per Desiree Popper – era molto dubbioso sulla veridicità del racconto della tronista, la quale ha sempre sostenuto che tra lei e Alex ci fosse solo un’amicizia. In un universo di tronisti parallelo, c’era poi Valentina Colecchia e anche lei ha partecipato al programma di Maria De Filippi. (Continua dopo la foto)

La studentessa di moda, infatti, ha corteggiato l’ex tronista Mattia Marciano ma non è riuscita a farlo innamorare di lei. Dopo la breve permanenza nel programma, Valentina e Alex hanno iniziato la loro frequentazione e tra loro le cose sembrano andare bene. Ad annunciarlo su Instagram è stato proprio l’ex corteggiatore. Sotto una foto che ritrae lui e Valentina che si baciano, in occorrenza dell’inizio del nuovo anni, ha scritto: “Io ricomincio da qui. Buon 2018 a tutti”. In realtà, il giorno prima, l’ex corteggiatrice aveva pubblicato un’altra foto di loro due insieme, abbracciati, con scritto: “Inaspettato”. Non si era sbilanciata più di tanto in realtà e nessuno ha dato più di tanto peso, anche se i due hanno iniziato a frequentarsi tempo fa.





Appena Alex ha ufficializzato la loro relazione, invece, un suo amico ex corteggiatore Alessandro Basile ha commentato con una emoticon ridente e molti cuoricini. L’ex tronista Amedeo Barbato, da parte sua, ha fatto gli auguri ad Alex scrivendo: “Auguri Bro” con tanto di emoticon in festa. L’antagonista di Pietro Tartaglione è stato Alex Adinolfi e l’ex tronista Rosa Perrotta ha scelto proprio tra loro due. La Perrotta, nonostante lei e Alex venissero sempre messi in discussione, ha voluto conoscere il napoletano. Le cose poi, sono andate diversamente perché il suo cuore l’ha portata verso Pietro. Insomma, a volte il miracolo può nascere davvero e quando succede è un bello spettacolo a vedersi.

