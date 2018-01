Ti potrebbe interessare: L'AMORE VINCE TUTTO. IL VIDEO VIRALE CHE SPOPOLA IN RETE...

Un'altra grande promessa di matrimonio andata "in onda" sui social. Fedez e Chiara Ferragni forse hanno fatto scuola. Paris Hilton e l’anello di fidanzamento, quindi. È la stessa ereditiera a postare sui social network un momento sentimentale decisamente “cult”: la promessa di matrimonio. "I said Yas! So happy & excited to be engaged to the love of my life". Paris Hilton posta su Facebook, Twitter e Instagram uno scatto in cui il fidanzato, l’attore Chris Zylka, si inginocchia sulla neve di Aspen in Colorado e le consegna l’anello, simbolo della promessa di amore. La traduzione in italiano? “Ho detto sì! Così felice ed entusiasta di essere fidanzata con l’amore della mia vita. Il mio migliore amico e anima gemella. Perfetto per me in ogni modo. Così dedicato, fedele, amorevole e di buon cuore. Mi sento come la ragazza più fortunata del mondo! Tu sei il mio sogno che si avvera”. Tutto propedeutico al matrimonio… (Continua a leggere dopo la foto)

Discutendo con l’Ocean Drive Magazine, Paris ha confessato recentemente sul suo ragazzo: “Siamo così perfetti insieme, lui è il mio tutto! Sono così felice ed emozionata all’idea di avere una persona così accanto. Lui è il mio migliore amico, la persona di cui mi posso fidare. Tutto quello che abbia mai desiderato si è finalmente avverato. Non pensavo che avrei trovato qualcuno così: credevo che sarei rimasta single per tutta la vita. Ma invece Dio mi ha salvata da tutti i tipi strani e mi ha mandato lui". (Continua a leggere dopo la foto)

Ma non si ferma qui, ha aggiunto: "Lui è una benedizione dal cielo! Decisamente, voglio avere molto più di un bambino. Due andrebbero benissimo, ma con tre sarei davvero, davvero felice!”. E quindi auguri ai novelli sposi. Ora vediamo quanto durerà questo matrimonio e soprattutto siamo curiosi di sapere di quali cifre si parlerà, visti i protagonisti di questo "sì"...

