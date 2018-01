Ti potrebbe interessare: L'AMORE VINCE TUTTO. IL VIDEO VIRALE CHE SPOPOLA IN RETE...

Nell'epoca dei social network già per le persone "normali" è impossibile passare inosservati, figuriamoci per i vip! E se sei un vip amatissimo e seguitissimo, allora ogni tua azione sarà analizzata, studiata, compresa. Come poteva pensare, quindi, Bianca Balti di passare inosservata dopo quello che ha combinato sul suo profilo Instagram? I fan sono attentissimi e lo hanno notato subito. Tira aria di crisi nella vita di Bianca Balti. A quanto pare il matrimonio con Matthew McRae non procede a gonfie vele. La prova? La modella ha cancellato tutte le foto insieme dal suo profilo Instagram, comprese quelle delle romantiche nozze celebrate lo scorso agosto negli Stati Uniti. Non solo: nel fare gli auguri ai follower per il nuovo anno, la testimonial Dolce e Gabbana, OVS e di tanti altri popolari brand di moda ha postato uno scatto di famiglia solo con le figlie Matilde e Mia. Dov’è finito il marito? (Continua a leggere dopo la foto)

Cosa è successo a questa coppia che solo qualche mese fa sembrava unita e affiatata? Per il momento Bianca ha preferito non rispondere alle domande dei fan che, con una certa insistenza, stanno chiedendo spiegazioni sulla vicenda. È davvero finita tra Bianca e Matthew? Il marito di Bianca Balti è un creativo americano. La relazione tra i due è stata nascosta per un lungo periodo, fino alla nascita della piccola Mia che oggi ha tre anni. “La nostra è una strana storia, vero? È un po’ complicata. Lui fa il creativo e ha un lavoro simile al mio: è occupatissimo per mesi, poi magari ha una pausa di due settimane” ha raccontato l’indossatrice tempo fa in un’intervista concessa al settimanale Grazia. (Continua a leggere dopo la foto)

Insieme dal 2014, Bianca ha lasciato l’Europa, e più precisamente la città spagnola di Marbella, per andare a vivere negli Stati Uniti, terra del marito. La prima figlia Matilde è invece frutto del vecchio amore con il fotografo di moda Christian Lucidi. Non ce ne vorrà Matthew, ma insomma siamo certi che Bianca non avrà di certo difficoltà a trovare un nuovo amore, altrettanto bello. Ma mai bello come lei, ovvio.

