I social non mentono, verrebbe da dire... Siamo giunti all’ultimo giorno del 2017 e molti usano tirare le somme dell’anno che sta per concludersi. Alcuni volti noti saranno presenti come conduttori o ospiti al Capodanno di Canale 5 o Rai 1, altri invece saluteranno il vecchio anno mangiando lenticchie e cotechino. Per questo motivo qualcuno hanno già scritto il bilancio finale. Anna Tatangelo è una di quelle persone che questa mattina ha già scritto il lungo messaggio di auguri su Instagram, evitando di doverlo pubblicare tra i festeggiamenti. Il bilancio finale dunque la cantante lo ha già fatto e ha accompagnato alle sue parole alcune foto dei momenti più emozionanti di questo anno che sta per tramontare. Un particolare, però, non sfugge agli occhi più attenti: tra il collage creato non c’è neanche una foto con il marito Gigi D’Alessio. Pura riservatezza o c’è qualcosa che non va tra i due? Anna Tatangelo ha creato un collage con le foto dei momenti più significativi di questo suo 2017 e lo ha pubblicato su Instagram. (Continua a leggere dopo la foto)

Ad accompagnarlo, un lungo resoconto scritto. Inizia così la cantante, ringraziando chi le è stata accanto durante l’anno: “Voglio salutare questo 2017 ringraziandolo dal profondo del cuore per tutte le cose belle che ho vissuto, per tutti i momenti difficili in cui ho imparato a cadere senza far rumore e rialzarmi più forte di prima; grazie alle persone che amo che non mi hanno fatto mai sentire sola.” Poi la scrittrice della sua autobiografia continua con un augurio speciale: “L’augurio che vi faccio è quello di avere come me la fortuna di essere circondati da persone che vi amano, vi apprezzano e non vi danno mai per scontate, ma tirano fuori ogni giorno il meglio che è in voi”. (Continua a leggere dopo la foto)

Il lungo post di Anna Tatangelo su Instagram si conclude con un semplice ringraziamento alla musica: “Ringrazio la musica e tutti quelli che ogni giorno mi aspettano, mi ascoltano e credono in me perché mi spronano a dare il meglio sempre. Circondatevi di cose che vi fanno stare bene. Ciao 2017, benvenuto 2018“. Qualcuno però ha notato che non c’è nessun riferimento al marito Gigi D’Alessio. Storia giunta al capolinea?

